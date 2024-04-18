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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Гюндоган — об удалении Араухо в матче с «ПСЖ»: Лучше бы мы пропустили гол

В ответном четвертьфинальном матче Лиге чемпионов Араухо на 29-й минуте получил красную карточку, срывая выход один на один игрока «ПСЖ» Брэдли Баркола.

Барселона
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Немецкий полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался об удалении партнера по команде центрального защитника Рональда Араухо в первом тайме матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4).

«Это Лига чемпионов. Независимо от соперника невозможно отыграться, если один из ваших игроков удален с поля. Мы очень разочарованы. Чувствовали, что контролировали ход матча до красной карточки. Если там был фол, то это красная. Я бы предпочел пропустить гол или позволить нападающему выйти один на один. Он далеко пробросил мяч, и я не уверен, что он забил бы. Я бы оставить шанс нашему вратарю, он мог бы спасти или пропустить. А вот когда играешь без одного футболиста с самого начала матча, это убивает», — приводит слова Гюндогана испанское издание Mundo Deportivo.

«Барселона» удачно провела первый матч, одержав в Париже гостевую победу над соперником со счетом 3:2. Каталонский клуб открыл счет и в ответном поединке — на 12-й минуте отличился бразилец Рафинья. Оставшись вдесятером после удаления уругвайского защитника, сине-гранатовые не сумели сохранить преимущество в счете. Парижане забили четырежды и вышли в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира.

В полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля и 7 мая «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая прошла в эту стадию впервые за одиннадцать лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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