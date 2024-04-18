Гюндоган — об удалении Араухо в матче с «ПСЖ»: Лучше бы мы пропустили гол
В ответном четвертьфинальном матче Лиге чемпионов Араухо на 29-й минуте получил красную карточку, срывая выход один на один игрока «ПСЖ» Брэдли Баркола.
В ответном четвертьфинальном матче Лиге чемпионов Араухо на 29-й минуте получил красную карточку, срывая выход один на один игрока «ПСЖ» Брэдли Баркола.
Немецкий полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался об удалении партнера по команде центрального защитника Рональда Араухо в первом тайме матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4).
«Это Лига чемпионов. Независимо от соперника невозможно отыграться, если один из ваших игроков удален с поля. Мы очень разочарованы. Чувствовали, что контролировали ход матча до красной карточки. Если там был фол, то это красная. Я бы предпочел пропустить гол или позволить нападающему выйти один на один. Он далеко пробросил мяч, и я не уверен, что он забил бы. Я бы оставить шанс нашему вратарю, он мог бы спасти или пропустить. А вот когда играешь без одного футболиста с самого начала матча, это убивает», — приводит слова Гюндогана испанское издание Mundo Deportivo.
«Барселона» удачно провела первый матч, одержав в Париже гостевую победу над соперником со счетом 3:2. Каталонский клуб открыл счет и в ответном поединке — на 12-й минуте отличился бразилец Рафинья. Оставшись вдесятером после удаления уругвайского защитника, сине-гранатовые не сумели сохранить преимущество в счете. Парижане забили четырежды и вышли в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира.
В полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля и 7 мая «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая прошла в эту стадию впервые за одиннадцать лет.