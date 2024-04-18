Гюндоган — об удалении Араухо в матче с «ПСЖ»: Лучше бы мы пропустили гол

«Это Лига чемпионов. Независимо от соперника невозможно отыграться, если один из ваших игроков удален с поля. Мы очень разочарованы. Чувствовали, что контролировали ход матча до красной карточки. Если там был фол, то это красная. Я бы предпочел пропустить гол или позволить нападающему выйти один на один. Он далеко пробросил мяч, и я не уверен, что он забил бы. Я бы оставить шанс нашему вратарю, он мог бы спасти или пропустить. А вот когда играешь без одного футболиста с самого начала матча, это убивает», — приводит слова Гюндогана испанское издание Mundo Deportivo.