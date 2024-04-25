ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном сезоне Кубка УЕФА

Первая встреча в Москве завершилась разгромной победой армейцев со счетом 4:0. В Осере ЦСКА уступил — 0:2. Ответную игру обслуживали арбитры из Германии во главе с Вольфгангом Штарком.

«В четвертьфинале Кубка УЕФА мы были ограблены ЦСКА. Судья был куплен. Я расскажу вам интересный случай в ответном матчем, который может привести нас в тюрьму. После первого матча у меня возникли подозрения, и я попросил одного местного парня пойти и обыскать сумки арбитров во время матча. Он вернулся ко мне с бледным лицом и сказал: “Там есть великолепные часы с рубинами”, — заявил Ги Ру в интервью L'Equipe.

«У меня было десять минут, чтобы принять правильное решение. За полгода до этого матча я решил уйти из “Осера”, но никто об этом не знал. Если я решу позвонить в полицию и властям, мы заявим на них, добьемся увольнения четырех немецких арбитров. Я бы стал виновником скандала, но не человеком, который провел 894 матча в Лиге 1 и вывел “Осер” в еврокубки. Я поступил неправильно. Я ничего не сказал. И я был еще большим дураком, когда не украл часы», — добавил Ги Ру.

В полуфинальных матчах ЦСКА прошел итальянскую «Парму» (0:0, 3:0), а в финале обыграл лиссабонский «Спортинг» — 3:1. Армейцы стали первой российской командой, победившей в еврокубковом турнире.

Ги Ру 85 лет. С 1961 по 2005 год он (с небольшими перерывами) возглавлял «Осер», который вывел из местного чемпионата Бургундии к победе в Лиге 1 (в сезоне-1995/96) и на еврокубковую арену.