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14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Газзаев ответил на обвинения ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на обвинения в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

ЦСКАЛига Европы: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В 2005 году ЦСКА стал первым российским клубом, выигравшим еврокубковый турнир. В четвертьфинале Кубка УЕФА армейцы по сумме двух матчей прошли «Осер» (4:0, 0:2). Экс-наставник французского клуба Ги Ру заявил, что ЦСКА во время их очного противостояния подкупил судей.

«Что опять началось-то? Макрон каждый день что-то негативное говорит о России, мы должны реагировать на его сумасбродные неадекватные реплики что ли? Что касается слов бывшего главного тренера “Осера”, то это бред сивой кобылы! В таком возрасте такие вещи могут и присниться.

По-моему, все всё видели. ЦСКА всё решил на футбольном поле, в честной борьбе и заслуженно стал в 2005 году обладателем кубка УЕФА. Может быть, завтра бывший тренер “Спортинга” тоже заявит, что мы купили судей в финале? О каком подкупе судей сейчас вещает тренер “Осера”? 20 лет прошло! А где он раньше-то был? И почему этот бред публикуется сейчас?

У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика. Но, по-моему, тренер “Осера” этими словам только унизил сам себя, выглядит нелепо. Это просто очередной фейк. Молчать 20 лет и сейчас попытаться сотрясти воздух. Просто смешно! Он хотел зацепить Россию, ЦСКА? Вам сами-то не кажется его обвинения нелепыми? Сейчас все что угодно можно говорить. Каждый день несут полнейший бред на Западе.

Где он был, когда мы их обыграли 4:0? Почему промолчал и тогда, и после ответной встречи?! Перестаньте обращать внимание на эти гадости. Политика в чистом виде. Примешали сюда спорт уже. Уже не знают, к чему прикопаться в преддверии Олимпиады», — сказал Газзаев.

Ги Ру возглавлял «Осер» на протяжении 44 лет — с 1961 по 2005 год. Спустя два года француз завершил тренерскую карьеру. Сейчас ему 85 лет.

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