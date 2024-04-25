Газзаев ответил на обвинения ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА

«Что опять началось-то? Макрон каждый день что-то негативное говорит о России, мы должны реагировать на его сумасбродные неадекватные реплики что ли? Что касается слов бывшего главного тренера “Осера”, то это бред сивой кобылы! В таком возрасте такие вещи могут и присниться.



По-моему, все всё видели. ЦСКА всё решил на футбольном поле, в честной борьбе и заслуженно стал в 2005 году обладателем кубка УЕФА. Может быть, завтра бывший тренер “Спортинга” тоже заявит, что мы купили судей в финале? О каком подкупе судей сейчас вещает тренер “Осера”? 20 лет прошло! А где он раньше-то был? И почему этот бред публикуется сейчас?



У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика. Но, по-моему, тренер “Осера” этими словам только унизил сам себя, выглядит нелепо. Это просто очередной фейк. Молчать 20 лет и сейчас попытаться сотрясти воздух. Просто смешно! Он хотел зацепить Россию, ЦСКА? Вам сами-то не кажется его обвинения нелепыми? Сейчас все что угодно можно говорить. Каждый день несут полнейший бред на Западе.



Где он был, когда мы их обыграли 4:0? Почему промолчал и тогда, и после ответной встречи?! Перестаньте обращать внимание на эти гадости. Политика в чистом виде. Примешали сюда спорт уже. Уже не знают, к чему прикопаться в преддверии Олимпиады», — сказал Газзаев.