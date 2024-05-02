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08:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Баварии» заявили, что Тухель уйдет, даже если выиграет ЛЧ

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен заявил, что Томас Тухель покинет пост главного тренера даже в случае победы клуба в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Бавария
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Источник: AP 2023

«Нужно оценивать решения исходя из ситуации, в которой они принимались: тогда была другая ситуация, а сейчас — совсем иная. У нас есть ясная цель дойти до финала, а затем, как мы надеемся, выиграть Лигу чемпионов. Даже если это произойдет, мы обрадуемся вместе с Тухелем, а затем разойдемся по разные стороны», — сказал Дрезен.

В феврале было официально объявлено, что Тухель покинет «Баварию» ближайшим летом. Соглашение с 50-летним специалистом было рассчитано до лета 2025 года.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством мюнхенцы провели 57 матчей, в которых одержали 36 побед при 13 поражениях и восьми ничейных результатах.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от новоиспеченного чемпиона «Байера» на 12 очков. Мюнхенцы упустили чемпионский титул в Германии впервые с 2013 года.

В Лиге чемпионов мюнхенцы впервые с 2020 года дошли до полуфинала, где в первом матче сыграли вничью с мадридским «Реалом» (2:2). Ответный матч пройдет 8 мая в Мадриде.

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Бавария
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Реал
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