В «Баварии» заявили, что Тухель уйдет, даже если выиграет ЛЧ

«Нужно оценивать решения исходя из ситуации, в которой они принимались: тогда была другая ситуация, а сейчас — совсем иная. У нас есть ясная цель дойти до финала, а затем, как мы надеемся, выиграть Лигу чемпионов. Даже если это произойдет, мы обрадуемся вместе с Тухелем, а затем разойдемся по разные стороны», — сказал Дрезен.

В феврале было официально объявлено, что Тухель покинет «Баварию» ближайшим летом. Соглашение с 50-летним специалистом было рассчитано до лета 2025 года.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством мюнхенцы провели 57 матчей, в которых одержали 36 побед при 13 поражениях и восьми ничейных результатах.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от новоиспеченного чемпиона «Байера» на 12 очков. Мюнхенцы упустили чемпионский титул в Германии впервые с 2013 года.

В Лиге чемпионов мюнхенцы впервые с 2020 года дошли до полуфинала, где в первом матче сыграли вничью с мадридским «Реалом» (2:2). Ответный матч пройдет 8 мая в Мадриде.