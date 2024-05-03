Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан игроком недели в Лиге чемпионов.

23-летний бразилец забил два мяча в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (2:2). На приз игроку недели также претендовал защитник Матс Хуммельс из дортмундской «Боруссии», которая всухую обыграла «ПСЖ» (1:0).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241318" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим голом недели в Лиге чемпионов был признан гол игрока мюнхенской «Баварии» Лероя Сане в ворота «Реала».

Игроком недели в Лиге Европы стал полузащитник леверкузенского «Байера» Роберт Андрих. Андрих забил один из мячей своей команды, который также был признан лучшим голом недели. Немецкая команда одержала выездную победу над «Ромой» со счетом 2:0. «Байер» продлил рекордную серию без поражений до 47 матчей.