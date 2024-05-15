Анчелотти заявил, что Лунин будет играть перед финалом Лиги чемпионов

Бельгиец Тибо Куртуа восстановился от разрыва крестообразной связки и травмы мениска, из-за которых не играл около года, и вернул себе место в стартовом составе «Реала». Украинец Андрей Лунин, подменявший Куртуа на протяжении всего сезона, провел две последних встрече на скамейке запасных.

«Куртуа сыграет еще одну игру в Ла Лиге с “Вильярреалом”, а Лунин сыграет вторую с “Бетисом”, а что будет дальше — не могу сказать. Куртуа был в невероятной форме сегодня», — сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

В матче против «Алавеса» Куртуа совершил 10 спасений. 32-летний бельгиец стал первым вратарем «Реала» с 2008 года, который отыграл в Ла Лиге на ноль, совершив при этом 10 или более сэйвов. Последним таким вратарем был Икер Касильяс.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Соперником мадридского клуба станет дортмундская «Боруссия». Перед этой встречей «Реалу» предстоит сыграть заключительный матчи в Ла Лиге против «Вильярреала» (19 мая) и «Бетиса» (25 мая).

Лунин перешел в «Реал» в 2018 году из луганской «Зари» за 8,5 млн евро. В этом сезоне 25-летний украинец провел за мадридцев 30 матчей (12 — на ноль), в которых пропустил 28 мячей. Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал с Луниным новый контракт с повышением зарплаты, который будет рассчитан до 2029 года.