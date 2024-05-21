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11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Marca назвала имя голкипера «Реала», который сыграет в финале ЛЧ

Авторитетное испанское издание поделилось инсайдом, кто из вратарей мадридского «Реала» сыграет в решающем матче Лиги чемпионов.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает Marca, в последнем туре Ла Лиги с «Бетисом» (25 мая) и в финале Лиги чемпионов в воротах будет играть бельгиец Тибо Куртуа.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, проведший до этого все матчи плей-офф Лиги чемпионов и большую часть игр чемпионата Испании, не сыграет в последних матчах сезона. Отмечается, что в матче с «Вильярреалом» (4:4) Лунин, несмотря на четыре пропущенных гола, продемонстрировал хороший уровень, но это не повлияет на решение Карло Анчелотти о выборе вратаря на финал.

Бельгиец Тибо Куртуа восстановился от разрыва крестообразной связки и травмы мениска, из-за которых не играл около года, и вернул себе место в стартовом составе «Реала». В матче чемпионата Испаниипротив «Алавеса» Куртуа совершил 10 спасений. 32-летний бельгиец стал первым вратарем «Реала» с 2008 года, который отыграл в Ла Лиге на ноль, совершив при этом 10 или более сэйвов. Последним таким вратарем был Икер Касильяс.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Соперником мадридского клуба станет дортмундская «Боруссия». «Реал» в 18-й раз сыграет в финале самого престижного еврокубкового турнира — на данный момент 14 побед и всего 3 поражения, последнее из которых состоялось более 40 лета назад, в 1981 году.

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