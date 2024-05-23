Миранчук опубликовал фото из раздевалки с кубком Лиги Европы

Источник: Соцсети

В финальном матче «Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) и прервала рекордную серию леверкузенцев из 51 матча без поражений. Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

Алексей Миранчук стал первым российским игроком с 2016 года, выигравшим еврокубок. Последним таким игроком был Денис Черышев, который выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов.

В завершившемся розыгрыше Лиги Европы Миранчук провел 10 матчей (411 минут) и записал на свой счет три результативных передачи. Россиянин ассистировал партнерам в матче группового этапа против «Ракува» (4:0) и в обеих встречах ⅛ финала против «Спортинга» (1:1, 2:1).

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За команду из Бергамо он провел 96 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 голевых передач. Прошлый сезон Миранчук провел на правах аренды в «Торино», где сыграл 31 игру, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.