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08:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Миранчук опубликовал фото из раздевалки с кубком Лиги Европы

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал в соцсетях фотографии с золотой медалью и кубком Лиги Европы.

Аталанта
БайерЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В финальном матче «Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) и прервала рекордную серию леверкузенцев из 51 матча без поражений. Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

Алексей Миранчук стал первым российским игроком с 2016 года, выигравшим еврокубок. Последним таким игроком был Денис Черышев, который выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов.

В завершившемся розыгрыше Лиги Европы Миранчук провел 10 матчей (411 минут) и записал на свой счет три результативных передачи. Россиянин ассистировал партнерам в матче группового этапа против «Ракува» (4:0) и в обеих встречах ⅛ финала против «Спортинга» (1:1, 2:1).

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За команду из Бергамо он провел 96 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 голевых передач. Прошлый сезон Миранчук провел на правах аренды в «Торино», где сыграл 31 игру, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до конца следующего сезона.

Аталанта
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
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