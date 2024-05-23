Агент Миранчука высказал претензию в адрес тренера «Аталанты»

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Вчера, 22 мая, в финальном матче Лиги Европы, который прошел в Дублине, «Аталанта» разгромила «Байер» со счетом 3:0. Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

«Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом — это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер Гасперини поступил именно так. Это лежит на его совести. Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Все будет хорошо, — приводит слова Шпинева “Матч ТВ”.

В завершившемся розыгрыше Лиги Европы Миранчук провел 10 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Полузащитник ассистировал партнерам в матче группового этапа против «Ракува» (4:0) и в обеих встречах ⅛ финала против «Спортинга» (1:1, 2:1).

Источник: Соцсети

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За команду из Бергамо он провел 96 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 голевых передач. Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Торино», где сыграл 31 игру, забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.