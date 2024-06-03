Текущие события
Футбол. Сборные
20:00
Хорватия
Северная Македония
Футбол. Сборные
21:45
Англия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Украина
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Сборные
4.06
Словения
Армения
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
1.06
Боруссия Д
Реал
8.05
Реал
Бавария
7.05
ПСЖ
Боруссия Д
1.05
Боруссия Д
ПСЖ
30.04
Бавария
Реал
17.04
Манчестер Сити
Реал
П 3:4
17.04
Бавария
Арсенал
16.04
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионский парад «Реала» посетили более полумиллиона человек

В Мадриде прошел чемпионский парад по случаю завоевания «Реалом» 15-го Кубка чемпионов. Об этом сообщает As.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В финале «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

После возвращения из Лондона команда посетила кафедральный собор Альмудена, после чего отправилась в офис Мадридского сообщества и городского совета. Также «Реал» появился у фонтана Сибелес, где «королевский клуб» традиционно отмечает все свои успехи.

Празднования завершились на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу», где вся команда водила хоровод вокруг трофея. Также команда попрощалась с полузащитником Тони Кроосом, который провел последнюю игру за «сливочных».

Отмечается, что в чемпионском параде «Реала» приняли участие более 550 тыс. болельщиков. При этом население Мадрида составляет примерно 3,3 млн человек.

Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь