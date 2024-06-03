Чемпионский парад «Реала» посетили более полумиллиона человек
В Мадриде прошел чемпионский парад по случаю завоевания «Реалом» 15-го Кубка чемпионов. Об этом сообщает As.
В Мадриде прошел чемпионский парад по случаю завоевания «Реалом» 15-го Кубка чемпионов. Об этом сообщает As.
В финале «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.
После возвращения из Лондона команда посетила кафедральный собор Альмудена, после чего отправилась в офис Мадридского сообщества и городского совета. Также «Реал» появился у фонтана Сибелес, где «королевский клуб» традиционно отмечает все свои успехи.
Празднования завершились на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу», где вся команда водила хоровод вокруг трофея. Также команда попрощалась с полузащитником Тони Кроосом, который провел последнюю игру за «сливочных».
Отмечается, что в чемпионском параде «Реала» приняли участие более 550 тыс. болельщиков. При этом население Мадрида составляет примерно 3,3 млн человек.