Чемпионский парад «Реала» посетили более полумиллиона человек

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В финале «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

После возвращения из Лондона команда посетила кафедральный собор Альмудена, после чего отправилась в офис Мадридского сообщества и городского совета. Также «Реал» появился у фонтана Сибелес, где «королевский клуб» традиционно отмечает все свои успехи.

Празднования завершились на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу», где вся команда водила хоровод вокруг трофея. Также команда попрощалась с полузащитником Тони Кроосом, который провел последнюю игру за «сливочных».