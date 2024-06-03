Карвахаль на параде в Мадриде отнес кубок отцу в конной полиции: видео

Мариано Карвахаль вошел в состав конного конвоя, который сопровождал автобус «Реала» до площади Сибелес. Отец футболиста работает офицером полиции. Во время одной из остановок Карвахаль подошел к отцу с кубком, чтобы разделить с ним момент радости. При этом отец футболиста повел себя сдержанно, так как находился в этот при исполнении служебных обязанностей.

Во время парада Карвахаль еще раз отдал дань уважения отцу отметив в своей речи, что именно отец впервые привел его на «Сантьяго Бернабеу», когда ему было четыре года.

В финальном матче против дортмундской «Боруссии» Карвахаль был признан лучшим игроком встречи. На 74-й минуте защитник открыл счет, поразив ворота Грегора Кобеля ударом головой после подачи Тони Крооса с углового.