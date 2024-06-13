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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Жоан Лапорта: «Барселона» — лучший клуб мира. У нас 48 титулов ЛЧ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал каталонский клуб лучшим в мире. Об этом сообщает Marca.

БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Бренд “Барселоны” силен. Мы лучший мультиспортивный клуб в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов», — сказал Лапорта.

Лапорта имел в виду все европейские трофеи «Барселоны» в разных видах спорта мужских и женских команд. Мужская футбольная команда выигрывала Лигу чемпионов пять раз (1992, 2006, 2009, 2011, 2015). Остальные европейские победы «Барселоне» принесли хоккейная (22), гандбольная (12), футзальная (4), женская футбольная (3) и баскетбольная (2) команды.

Рекорд по числу побед в футбольной Лиге чемпионов принадлежит мадридскому «Реалу», который в минувшем сезоне завоевал 15-й по счету трофей.

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