УЕФА начислит России минимальные баллы в таблице коэффициентов

«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла — в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

4,333 — минимальный результат России за последние пять лет на момент отстранения страны от международных турниров. Такое количество баллов российские клубы завоевали в еврокубковых соревнованиях в сезоне-2020/21.

На момент отстранения Россия занимала восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент Россия откатилась на 23-ю строчку и располагается между Венгрией и Азербайджаном.