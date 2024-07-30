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11:01 (мск), источник: Спорт Mail

УЕФА начислит России минимальные баллы в таблице коэффициентов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, сколько баллов в таблице коэффициентов получит Россия за сезон-2024/25. Об этом сообщает ТАСС.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла — в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

4,333 — минимальный результат России за последние пять лет на момент отстранения страны от международных турниров. Такое количество баллов российские клубы завоевали в еврокубковых соревнованиях в сезоне-2020/21.

На момент отстранения Россия занимала восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент Россия откатилась на 23-ю строчку и располагается между Венгрией и Азербайджаном.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы от участия в международных турнирах, из-за чего они пропускают третий еврокубковый сезон подряд.

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