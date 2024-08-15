Мбаппе поделился эмоциями от первого трофея, выигранного с «Реалом»

Матч с «Аталантой» стал дебютным для Мбаппе за мадридский клуб. На 68-й минуте француз установил окончательный счет встречи, поразив ворота бергамасков после передачи Джуда Беллингема.
«Главное для нападающего в штрафной — это постоянное движение. Ты не можешь останавливаться, потому что ситуация меняется в зависимости от того, что делает игрок. Двигайся вправо, двигайся влево, все может измениться!
Всегда надо обращать внимание на то, что делает Беллингем. Он побежал влево, затем опять переложил под правую, потому я изменил направление движения и ждал, но не останавливался. Он отдал прекрасную передачу, после которой я сразу отправил мяч в сетку», — сказал Мбаппе после матча.
Позднее в соцсетях Мбаппе появилась публикация, посвященная первой победе с «Реалом» и первому еврокубковому трофею в карьере.
«Первый титул с лучшим клубом мира! Давай еще! Hala Madrid!» — написал Мбаппе.
«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз и вышел на первое место по количеству титулов, обойдя «Барселону» и «Милан».
В воскресенье, 18 августа, «Реал» откроет сезон в Ла Лиге выездным матчем против «Мальорки». Начало матча — в 22:30 по московскому времени.
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