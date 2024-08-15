Мбаппе поделился эмоциями от первого трофея, выигранного с «Реалом»

«Главное для нападающего в штрафной — это постоянное движение. Ты не можешь останавливаться, потому что ситуация меняется в зависимости от того, что делает игрок. Двигайся вправо, двигайся влево, все может измениться!



Всегда надо обращать внимание на то, что делает Беллингем. Он побежал влево, затем опять переложил под правую, потому я изменил направление движения и ждал, но не останавливался. Он отдал прекрасную передачу, после которой я сразу отправил мяч в сетку», — сказал Мбаппе после матча.