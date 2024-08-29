Хайкин повторил рекорд Мостового по числу матчей в еврокубках

Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. За пять лет в норвежском клубе он провел 14 матчей в квалификации Лиги чемпионов, девять игр в Лиге Европы и 27 встреч в Лиге конференций. Наилучшим достижением «Буде-Глимта» с Хайкиным в еврокубках был четвертьфинал Лиги конференций в сезоне-2021/22.