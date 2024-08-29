Хайкин повторил рекорд Мостового по числу матчей в еврокубках

Юбилейной для 29-летнего россиянина стала ответная встреча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (0:2).
Хайкин обошел Валерия Карпина и сравнялся с Александром Мостовым по числу матчей в еврокубках среди россиян за иностранные клубы. Уже в сентябре он сможет стать единоличным рекордсменом по этому показателю.
Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. За пять лет в норвежском клубе он провел 14 матчей в квалификации Лиги чемпионов, девять игр в Лиге Европы и 27 встреч в Лиге конференций. Наилучшим достижением «Буде-Глимта» с Хайкиным в еврокубках был четвертьфинал Лиги конференций в сезоне-2021/22.
В этом сезоне «Буде-Глимт» во второй раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
Всего на счету Хайкина 186 матчей за «Буде-Глимт», в которых он пропустил 195 мячей и 65 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Он является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). Действующий контракт российского вратаря с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.