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«Милан» повторил клубный антирекорд по допущенным ударам в створ

«Милан» дома уступил «Ливерпулю» (1:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В этой встрече в сторону ворот «Милана» было нанесено 24 удара, 11 из которых пришлись в створ, что является повторением клубного антирекорда в Лиге чемпионов как минимум с сезона-2003/04. Аналогичный показатель ранее был зафиксирован дважды: в первом матче полуфинала ЛЧ-2007 против «Манчестер Юнайтед» (2:3) и на групповом этапе ЛЧ-2010 против «Аякса» (0:2).

Кроме того, главный тренер «Милана» Паулу Фонсека, возглавивший команду минувшим летом, сумел выиграть лишь один из пяти стартовых матчей. Пока под руководством 51-летнего португальца «россонери» обыграли «Венецию» (4:0). Также у команды две ничьи и два поражения.

В воскресенье, 22 сентября, «Милан» сыграет с «Интером» в Серии А. Следующим соперником команды Фонсеки в Лиге чемпионов станет леверкузенский «Байер». Встреча пройдет 1 октября в Германии.

Милан
1:3
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Арне Слот
Голы
Милан
Кристиан Пулишич
(Альваро Мората)
3′
Ливерпуль
Ибраима Конате
(Трент Александр-Арнолд)
23′
Виргил ван Дейк
(Константинос Цимикас)
41′
Доминик Собослаи
(Коди Гакпо)
67′
Составы команд
Милан
19
Тео Эрнандез
31
Страхиня Павлович
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
29
Юссуф Фофана
31′
10
Рафаэл Леау
16
Майк Меньян
51′
96
Лоренцо Торриани
2
Давиде Калабрия
22′
69′
22
Эмерсон Роял
23
Фикайо Томори
84′
46
Маттео Габбиа
8
Рубен Лофтус-Чик
69′
90
Тэмми Абрахам
7
Альваро Мората
84′
17
Ноа Окафор
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
80′
21
Константинос Цимикас
8
Доминик Собослаи
38
Райан Гравенберх
66
Трент Александр-Арнолд
79′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
53′
90′
3
Ватару Эндо
11
Мохамед Салах
90′
14
Федерико Кьеза
18
Коди Гакпо
68′
7
Луис Диас
20
Диогу Жота
68′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
24
2
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
2
2
Угловые
5
9
Фолы
12
3
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Ливерпуль
Лига чемпионов: таблица и календарь