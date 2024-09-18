«Милан» повторил клубный антирекорд по допущенным ударам в створ

В этой встрече в сторону ворот «Милана» было нанесено 24 удара, 11 из которых пришлись в створ, что является повторением клубного антирекорда в Лиге чемпионов как минимум с сезона-2003/04. Аналогичный показатель ранее был зафиксирован дважды: в первом матче полуфинала ЛЧ-2007 против «Манчестер Юнайтед» (2:3) и на групповом этапе ЛЧ-2010 против «Аякса» (0:2).
Кроме того, главный тренер «Милана» Паулу Фонсека, возглавивший команду минувшим летом, сумел выиграть лишь один из пяти стартовых матчей. Пока под руководством 51-летнего португальца «россонери» обыграли «Венецию» (4:0). Также у команды две ничьи и два поражения.
В воскресенье, 22 сентября, «Милан» сыграет с «Интером» в Серии А. Следующим соперником команды Фонсеки в Лиге чемпионов станет леверкузенский «Байер». Встреча пройдет 1 октября в Германии.