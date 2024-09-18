«Милан» повторил клубный антирекорд по допущенным ударам в створ

В этой встрече в сторону ворот «Милана» было нанесено 24 удара, 11 из которых пришлись в створ, что является повторением клубного антирекорда в Лиге чемпионов как минимум с сезона-2003/04. Аналогичный показатель ранее был зафиксирован дважды: в первом матче полуфинала ЛЧ-2007 против «Манчестер Юнайтед» (2:3) и на групповом этапе ЛЧ-2010 против «Аякса» (0:2).