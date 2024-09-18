Беллингем отреагировал на слухи о конфликте с лидерами «Реала»

«Я видел в социальных сетях, что кто-то пытается создать негатив между Мбаппе, Родриго, Винисиусом и мной. Единственная правда в том, что мы очень хорошие друзья на поле и за его пределами», — сказал Беллингем.
Ранее в испанских СМИ неоднократно появлялись слухи о внутренних конфликтах в «Реале». Сообщалось, что ключевые игроки были недовольны своим положением в команде и отношением друг к другу.
Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из «Боруссии» за 103 млн евро. Он провел за мадридцев 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 14 результативных передач. В «Реале» Беллингем стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.