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Беллингем отреагировал на слухи о конфликте с лидерами «Реала»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал слухи сложных взаимоотношениях с нападающими Килианом Мбаппе, Родриго и Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я видел в социальных сетях, что кто-то пытается создать негатив между Мбаппе, Родриго, Винисиусом и мной. Единственная правда в том, что мы очень хорошие друзья на поле и за его пределами», — сказал Беллингем.

Ранее в испанских СМИ неоднократно появлялись слухи о внутренних конфликтах в «Реале». Сообщалось, что ключевые игроки были недовольны своим положением в команде и отношением друг к другу.

Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из «Боруссии» за 103 млн евро. Он провел за мадридцев 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 14 результативных передач. В «Реале» Беллингем стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Реал
3:1
Первый тайм: 0:0
Штутгарт
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Себастьян Хенесс
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Родригу)
46′
Антонио Рюдигер
(Лука Модрич)
83′
Эндрик
(Даниэль Карвахаль)
90+5′
Штутгарт
Дениз Ундав
(Джейми Левелинг)
68′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
22
Антонио Рюдигер
8
Федерико Вальверде
78′
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
23
Ферлан Менди
75′
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
80′
16
Эндрик
11
Родригу
75′
15
Арда Гюлер
17
Лукас Васкес
23′
46′
3
Эдер Милитау
80′
14
Орельен Тшуамени
70′
10
Лука Модрич
90+5′
Штутгарт
33
Александр Нюбель
7
Максимилиан Миттельштедт
30′
24
Юлиан Шабо
6
Ангело Штиллер
16
Атакан Каразор
18
Джейми Левелинг
4
Джоша Вагноман
63′
45
Анри Чейз
29
Антони Руо
89′
23
Дан-Аксель Загаду
8
Энцо Мийо
75′
9
Эрмедин Демирович
26
Дениз Ундав
75′
10
Эль Билаль Туре
27
Крис Фюрих
63′
32
Фабиан Ридер
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
6
13
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Халил Умут Мелер
(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь
Чемпионат Испании: таблица и календарь