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Доннарумма не сыграет против «Жироны». Сафонов включен в заявку

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку команды на сегодняшний матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Franco Arland/Getty Images

На матч заявлены два голкипера — россиянин Матвей Сафонов и испанец Арнау Тенас. Таким образом, матч против «Жироны» может стать для российского вратаря официальным дебютом за «ПСЖ».

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 1-й тур, 18.09.2024, 22:00
ПСЖ
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Жирона
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Ранее сообщалось, что Доннарумма не сможет сыграть с «Жироной» из-за мышечной травмы бедра, полученной в матче Лиги 1 против «Бреста» (3:1). Ожидается, что вратарь сборной Италии пропустит около недели.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба.

7 августа Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В официальных матчах парижского клуба 25-летний россиянин участия не принимал. В трех из четырех матчей Лиги 1 на старте сезона он находился на скамейке запасных. Выездную встречу против «Лилля» (3:1) вратарь сборной России пропустил из-за болезни.

«ПСЖ» и «Жирона» сыграют сегодня в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ПСЖ
Жирона
Лига чемпионов: таблица и календарь