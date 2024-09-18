Доннарумма не сыграет против «Жироны». Сафонов включен в заявку

7 августа Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В официальных матчах парижского клуба 25-летний россиянин участия не принимал. В трех из четырех матчей Лиги 1 на старте сезона он находился на скамейке запасных. Выездную встречу против «Лилля» (3:1) вратарь сборной России пропустил из-за болезни.