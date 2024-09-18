Доннарумма не сыграет против «Жироны». Сафонов включен в заявку

На матч заявлены два голкипера — россиянин Матвей Сафонов и испанец Арнау Тенас. Таким образом, матч против «Жироны» может стать для российского вратаря официальным дебютом за «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Доннарумма не сможет сыграть с «Жироной» из-за мышечной травмы бедра, полученной в матче Лиги 1 против «Бреста» (3:1). Ожидается, что вратарь сборной Италии пропустит около недели.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба.
7 августа Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В официальных матчах парижского клуба 25-летний россиянин участия не принимал. В трех из четырех матчей Лиги 1 на старте сезона он находился на скамейке запасных. Выездную встречу против «Лилля» (3:1) вратарь сборной России пропустил из-за болезни.
«ПСЖ» и «Жирона» сыграют сегодня в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.