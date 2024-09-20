Ямаль стал рекордсменом ЛЧ по матчам в возрасте не старше 17 лет

Кроме того, Ламин Ямаль забил свой первый мяч в Лиге чемпионов. Он стал вторым самым молодым бомбардиром в истории турнира, уступив лишь своему одноклубник Ансу Фати, который забил дебютный гол в Лиге чемпионов в 2019 году в возрасте 17 лет и 40 дней.