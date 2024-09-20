Ямаль стал рекордсменом ЛЧ по матчам в возрасте не старше 17 лет

Единственный мяч сине-гранатовых на 28-й минуте забил полузащитник Ламин Ямаль. Для 17-летнего полузащитника этот матч стал 11-м в Лиге чемпионов, что является новым рекордом для игроков в возрасте до 18 лет. Предыдущий рекорд удерживали Джуд Беллингем, Юри Тилеманс и Уоррен Заир-Эмери (все — по 10).
На момент матча Ямалю было 17 лет и 68 дней. Он может значительно улучшить свой рекорд, так как «Барселона» проведет в текущем розыгрыше Лиги чемпионов еще как минимум семь матчей.
Кроме того, Ламин Ямаль забил свой первый мяч в Лиге чемпионов. Он стал вторым самым молодым бомбардиром в истории турнира, уступив лишь своему одноклубник Ансу Фати, который забил дебютный гол в Лиге чемпионов в 2019 году в возрасте 17 лет и 40 дней.
Следующим соперником «Барселоны» в Лиге чемпионов станет швейцарский «Янг Бойз». Матч пройдет 1 октября в Испании.