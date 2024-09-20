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Ямаль стал рекордсменом ЛЧ по матчам в возрасте не старше 17 лет

«Барселона» на выезде уступила «Монако» (1:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный мяч сине-гранатовых на 28-й минуте забил полузащитник Ламин Ямаль. Для 17-летнего полузащитника этот матч стал 11-м в Лиге чемпионов, что является новым рекордом для игроков в возрасте до 18 лет. Предыдущий рекорд удерживали Джуд Беллингем, Юри Тилеманс и Уоррен Заир-Эмери (все — по 10).

На момент матча Ямалю было 17 лет и 68 дней. Он может значительно улучшить свой рекорд, так как «Барселона» проведет в текущем розыгрыше Лиги чемпионов еще как минимум семь матчей.

Кроме того, Ламин Ямаль забил свой первый мяч в Лиге чемпионов. Он стал вторым самым молодым бомбардиром в истории турнира, уступив лишь своему одноклубник Ансу Фати, который забил дебютный гол в Лиге чемпионов в 2019 году в возрасте 17 лет и 40 дней.

Следующим соперником «Барселоны» в Лиге чемпионов станет швейцарский «Янг Бойз». Матч пройдет 1 октября в Испании.

Барселона
Лига чемпионов: таблица и календарь