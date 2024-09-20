Игрок «Монако» побил клубный рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Монако» сенсационно обыграл «Барселону» со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Манес Аклиуш и Джордж Иленикена. У каталонского клуба гол забил Ламин Ямаль.
Иленикена отличился за «Монако» в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет и 34 дней, став самым молодым автором гола. Он также был признан лучшим игроком встречи. Нападающий побил рекорд экс-игрока «Монако» Килиана Мбаппе, который забил в матче против «Манчестер Сити» в возрасте 18 лет и 63 дней.
Джордж Иленикена перешел в «Монако» летом из «Антверпена». По информации интернет-портала Transfermarkt сумма компенсации за футболиста составила €18,7 млн.
«Барселона» впервые потерпела поражение при новом главном тренере. Ранее команда Ханса-Дитера Флика не проигрывала на протяжении пяти матчей. Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании с 15 очками.
В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» на выезде встретится с «Динамо Загреб», а «Барселона» на домашнем поле примет «Янг Бойз».