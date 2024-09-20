Игрок «Монако» побил клубный рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Иленикена отличился за «Монако» в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет и 34 дней, став самым молодым автором гола. Он также был признан лучшим игроком встречи. Нападающий побил рекорд экс-игрока «Монако» Килиана Мбаппе, который забил в матче против «Манчестер Сити» в возрасте 18 лет и 63 дней.