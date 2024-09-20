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Флик высказался о первом поражении «Барсы» под его руководством

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на поражение каталонского клуба в матче Лиги чемпионов против «Монако» (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Монако» сенсационно обыграл «Барселону» со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Манес Аклиуш и Джордж Иленикена. У каталонского клуба гол забил полузащитник Ламин Ямаль.

На 11-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Барселоны» Эрик Гарсия.

«Матч полностью изменился после удаления. Мы все время старались, страстно защищались, допускали кое-какие ошибки, но пытались забить. У нас были моменты, но соперник заслуженно победил.

Мы проиграли — ладно. Сказал игрокам, что нужно вернуться еще более сильными, восстановиться перед воскресной игрой. Нам нужно отдавать все силы и биться за команду. Мы проиграли этот матч, но продолжим бороться.

“Монако” сыграл очень хорошо. Это естественно, там очень быстрые футболисты. Мы пытались преуспеть в обороне, но счет стал 1:2, и “Монако” его заслужил», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» впервые потерпела поражение при новом главном тренере. Ранее команда Флика не проигрывала на протяжении пяти матчей. Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании с 15 очками.

В следующем туре Лиги чемпионов «Барселона» 1 октября на своем поле примет «Янг Бойз». А в воскресенье, 22 сентября, на выезде сыграет против «Вильярреала» в матче 6-го тура Ла Лиги.

Монако
2:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
19.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Ханс-Дитер Флик
Голы
Монако
Магнес Аклиуш
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
16′
Джордж Иленихенья
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
71′
Барселона
Ламин Ямаль
(Марк Касадо)
28′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
90+2′
11
Магнес Аклиуш
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
88′
13
Кристиан Мависса
7
Элисс Бен Сегир
30′
69′
12
Кайю Энрике
15
Ламин Камара
36′
46′
10
Александр Головин
18
Такуми Минамино
69′
9
Фоларин Балогун
90+6′
36
Бриль Эмболо
59′
21
Джордж Иленихенья
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
11′
17
Марк Касадо
85′
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
80′
35
Херард Мартин
3
Алехандро Бальде
85′
88′
10
Ансу Фати
8
Педри
83′
14
Пабло Торре
19
Ламин Ямаль
80′
36
Серхи Домингес
9
Роберт Левандовски
80′
7
Ферран Торрес
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
4
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
0
15
Фолы
14
7
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Лига чемпионов: таблица и календарь