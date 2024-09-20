Флик высказался о первом поражении «Барсы» под его руководством

Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Монако» сенсационно обыграл «Барселону» со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Манес Аклиуш и Джордж Иленикена. У каталонского клуба гол забил полузащитник Ламин Ямаль.
На 11-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Барселоны» Эрик Гарсия.
«Матч полностью изменился после удаления. Мы все время старались, страстно защищались, допускали кое-какие ошибки, но пытались забить. У нас были моменты, но соперник заслуженно победил.
Мы проиграли — ладно. Сказал игрокам, что нужно вернуться еще более сильными, восстановиться перед воскресной игрой. Нам нужно отдавать все силы и биться за команду. Мы проиграли этот матч, но продолжим бороться.
“Монако” сыграл очень хорошо. Это естественно, там очень быстрые футболисты. Мы пытались преуспеть в обороне, но счет стал 1:2, и “Монако” его заслужил», — приводит слова Флика Marca.
«Барселона» впервые потерпела поражение при новом главном тренере. Ранее команда Флика не проигрывала на протяжении пяти матчей. Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании с 15 очками.
В следующем туре Лиги чемпионов «Барселона» 1 октября на своем поле примет «Янг Бойз». А в воскресенье, 22 сентября, на выезде сыграет против «Вильярреала» в матче 6-го тура Ла Лиги.