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«Судите нас в конце сезона, а не сейчас». Тен Хаг — о «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал футбольную общественность не делать преждевременных выводов о команде, несмотря на невыразительный старт сезона. Об этом сообщает ВВС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во 2-м туре Лиги Европы «Ман Юнайтед» на выезде едва не проиграл «Порту» (3:3), ведя 2:0 к 20-й минуте. От поражения манкунианцев спас гол защитника Гарри Магуайра после углового на первой добавленной минуте.

«Мы добьемся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона. Мы находимся в процессе, мы будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах, и мы будем продолжать бороться. Можно увидеть атмосферу и связь между тренерским штабом и командой. Игроки сплочены, они сильны духом и хотят чего-то добиться. У нас хороший менталитет, но в некоторых оборонительных аспектах мы должны действовать активнее», — сказал тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только один из десяти последних матчей в еврокубках. Единственная победа состоялась в октябре прошлого года в рамках группового этапа Лиги чемпионов в домашнем матче против «Копенгагена» (1:0).

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место. набрав за шесть матчей семь очков. В воскресенье, 6 октября, манкунианнцы на выезде сыграют с «Астон Виллой». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Порту
3:3
Первый тайм: 2:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
3.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
do Dragao
Главные тренеры
Витор Бруно Фернандеш
Эрик тен Хаг
Голы
Порту
Пепе
27′
Самуэль Омородион
(Жоао Мариу)
34′
Самуэль Омородион
(Пепе)
50′
Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд
7′
Расмус Хейлунн
(Маркус Рэшфорд)
20′
Харри Магуайр
(Кристиан Эриксен)
90+1′
Составы команд
Порту
99
Диогу Кошта
24
Неуэн Перес
97
Зе Педру
74
Франсишку Моура
13
Галено
16
Николас Гонсалес
23
Жоао Мариу
77′
8
Марко Груич
6
Стивен Эуштакиу
77′
10
Фабиу Виейра
11
Пепе
62′
52
Мартим Фернандеш
9
Самуэль Омородион
31′
77′
27
Дениз Гюль
22
Алан Варела
90′
19
Дэнни Намасо
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
32′
81′
14
Кристиан Эриксен
18
Каземиру
4
Маттейс де Лигт
78′
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
78′
35
Джонни Эванс
9
Расмус Хейлунн
68′
11
Джошуа Зиркзе
10
Маркус Рэшфорд
46′
17
Алехандро Гарначо
16
Амад Диалло
68′
21
Матеус дос Сантос Антони
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
29
7
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
7
Фолы
7
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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