«Судите нас в конце сезона, а не сейчас». Тен Хаг — о «МЮ»

Во 2-м туре Лиги Европы «Ман Юнайтед» на выезде едва не проиграл «Порту» (3:3), ведя 2:0 к 20-й минуте. От поражения манкунианцев спас гол защитника Гарри Магуайра после углового на первой добавленной минуте.
«Мы добьемся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона. Мы находимся в процессе, мы будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах, и мы будем продолжать бороться. Можно увидеть атмосферу и связь между тренерским штабом и командой. Игроки сплочены, они сильны духом и хотят чего-то добиться. У нас хороший менталитет, но в некоторых оборонительных аспектах мы должны действовать активнее», — сказал тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» выиграл только один из десяти последних матчей в еврокубках. Единственная победа состоялась в октябре прошлого года в рамках группового этапа Лиги чемпионов в домашнем матче против «Копенгагена» (1:0).
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место. набрав за шесть матчей семь очков. В воскресенье, 6 октября, манкунианнцы на выезде сыграют с «Астон Виллой». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.