Принц Уильям отпраздновал успех своего любимого клуба в Лиге чемпионов

Наследник королевского престола начал болеть за «Астон Виллу» в середине 90-х еще будучи подростком. Свой необычный выбор он объяснил тем, что хотел болеть за команду, которая не была так популярна среди его друзей, предпочитавших топ-клубы вроде «Манчестер Юнайтед» или «Арсенала». Ему также понравилась идея болеть за клуб, который в то время боролся не за чемпионство, а за сохранение прописки в элитном дивизионе.