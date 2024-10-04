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Принц Уильям отпраздновал успех своего любимого клуба в Лиге чемпионов

Принц Уэльский Уильям посетил матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» обыграла «Баварию» (1:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Астон Вилла"

Бирмингемский клуб провел свой первый домашний матч в главном клубном турнире Европы с 1983 года. В 1982-м «Астон Вилла» стала победителем турнира, обыграв в финале «Баварию» (1:0). Наследник британского престола встретился с игроками той команды, сотворившей главный европейский успех в истории клуба.

«Спустя 42 года наши легенды, выигравшие Кубок Европы в 1982 году, снова собрались вместе. Все мы готовы к новому европейскому приключению. В последний раз “Астон Вилла” выигрывала главный еврокубок за месяц до моего рождения. Будем надеяться, что сегодняшний вечер станет первым шагом к очередному европейскому приключению», — написал принц Уильям в соцсетях перед матчем.

Принц Уильям наблюдал за матчем с трибун «Виллы Парк», а его любимая команда неожиданно нанесла «Баварии» первое с 2017 года поражение на осенней стадии турнира. До этого у мюнхенского клуба была рекордная беспроигрышная серия из 41 матча на групповом и общем этапах турнира.

Наследник королевского престола начал болеть за «Астон Виллу» в середине 90-х еще будучи подростком. Свой необычный выбор он объяснил тем, что хотел болеть за команду, которая не была так популярна среди его друзей, предпочитавших топ-клубы вроде «Манчестер Юнайтед» или «Арсенала». Ему также понравилась идея болеть за клуб, который в то время боролся не за чемпионство, а за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» заняла четвертое место в АПЛ, что стало лучшим результатом бирмингемского клуба за последние 28 лет.

Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
2.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Венсан Компани
Голы
Астон Вилла
Джон Дуран
(Пау Торрес)
79′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
3
Диегу Карлос
90+4′
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
8
Юри Тилеманс
19
Джейден Филоджин-Байдейс
27
Морган Роджерс
24
Амаду Онана
59′
6
Росс Баркли
41
Джейкоб Рэмси
27′
31
Леон Бэйли
60′
22
Иан Матсен
90+2′
11
Олли Уоткинс
70′
9
Джон Дуран
90+5′
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
21′
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
7
Серж Гнабри
66′
9
Гарри Кейн
3
Ким Мин Джэ
86′
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
86′
39
Матис Тель
45
Александр Павлович
76′
16
Жоау Пальинья
11
Кингсли Коман
46′
42
Джамал Мусиала
17
Майкл Олисе
66′
10
Лерой Сане
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
10
5
Фолы
10
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астон Вилла
Бавария
Лига чемпионов: таблица и календарь