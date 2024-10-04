Принц Уильям отпраздновал успех своего любимого клуба в Лиге чемпионов

Бирмингемский клуб провел свой первый домашний матч в главном клубном турнире Европы с 1983 года. В 1982-м «Астон Вилла» стала победителем турнира, обыграв в финале «Баварию» (1:0). Наследник британского престола встретился с игроками той команды, сотворившей главный европейский успех в истории клуба.
«Спустя 42 года наши легенды, выигравшие Кубок Европы в 1982 году, снова собрались вместе. Все мы готовы к новому европейскому приключению. В последний раз “Астон Вилла” выигрывала главный еврокубок за месяц до моего рождения. Будем надеяться, что сегодняшний вечер станет первым шагом к очередному европейскому приключению», — написал принц Уильям в соцсетях перед матчем.
Принц Уильям наблюдал за матчем с трибун «Виллы Парк», а его любимая команда неожиданно нанесла «Баварии» первое с 2017 года поражение на осенней стадии турнира. До этого у мюнхенского клуба была рекордная беспроигрышная серия из 41 матча на групповом и общем этапах турнира.
Наследник королевского престола начал болеть за «Астон Виллу» в середине 90-х еще будучи подростком. Свой необычный выбор он объяснил тем, что хотел болеть за команду, которая не была так популярна среди его друзей, предпочитавших топ-клубы вроде «Манчестер Юнайтед» или «Арсенала». Ему также понравилась идея болеть за клуб, который в то время боролся не за чемпионство, а за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В прошлом сезоне «Астон Вилла» заняла четвертое место в АПЛ, что стало лучшим результатом бирмингемского клуба за последние 28 лет.