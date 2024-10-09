«ПСЖ» потребовал удалить сцену из комедийного фильма

«4 нуля» является продолжением вышедшего в 2002 году фильма «Три нуля». Фильм рассказывает о молодом человеке Кидане, который мечтает играть за «ПСЖ». Некоторые сцены из фильма были сняты на «Парк де Пренс» во время матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ренном» 25 февраля. В состав актеров вошел Поль Погба — он сыграл тренера молодых футболистов.