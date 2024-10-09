«ПСЖ» потребовал удалить сцену из комедийного фильма

Как рассказал режиссер фильма «4 Zéros» («4 нуля») Фабьен Онтентьенте, «ПСЖ» попросил убрать из фильма сцену с собакой по кличке Ремонтада.
Этим словом в Испании называют победу «Барселоны» над парижанами со счетом 6:1 в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. В первой игре «ПСЖ» уверенно переиграл сине-гранатовых со счетом 4:0.
«4 нуля» является продолжением вышедшего в 2002 году фильма «Три нуля». Фильм рассказывает о молодом человеке Кидане, который мечтает играть за «ПСЖ». Некоторые сцены из фильма были сняты на «Парк де Пренс» во время матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ренном» 25 февраля. В состав актеров вошел Поль Погба — он сыграл тренера молодых футболистов.
«Как в итоге назвали собаку? Никак, потому что я вырезал эту сцену», — сказал режиссер Онтентьенте.