Тренер «Баварии» был ограблен перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ

Имя пострадавшего пока не раскрывается. Тренер «Баварии» подал заявление об ограблении, полиция начала расследование для выяснения фактов произошедшего. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов объяснили пострадавшему, что вернуть украденное будет очень сложно.