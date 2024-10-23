Тренер «Баварии» был ограблен перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ

Как сообщает El Caso.cat, одного из тренеров мюнхенского клуба ограбили. Инцидент произошел в барселонском районе Сан-Марти. У сотрудника «Баварии» похитили дорогие часы, кошелек и новый iPhone 15. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Имя пострадавшего пока не раскрывается. Тренер «Баварии» подал заявление об ограблении, полиция начала расследование для выяснения фактов произошедшего. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов объяснили пострадавшему, что вернуть украденное будет очень сложно.
Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.