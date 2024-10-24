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Компани объяснил, почему «Бавария» проиграла «Барселоне» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал разгромное поражение от «Барселоны» (1:4) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы совершенно точно выложились сегодня на 100 процентов, но наши 100 процентов сейчас недостаточно хороши. В начале второго тайма мы спешили отыграться. Забить никак не получалось, и я пошел на встряску из четырех замен. Однако и их оказалось недостаточно. В первом тайме, думаю, все мы: и вы, журналисты, в том числе — чувствовали, что в этой игре все может быть в наших руках. Однако в ключевые моменты нас превзошли. Результат тяжек, но мы должны извлечь урок из игры с таким хорошим соперником, чтобы в следующий раз использовать те возможности, которые у нас появятся.

Самый простой анализ говорит о том, что при таком контроле мяча, который у нас был, необходимо использовать его так, чтобы перехватывать у соперника инициативу. Мы создали несколько моментов, пойдя вперед, но перехватить ее за 90 минут так и не смогли. Так что, когда у него получалось, а у нас — нет, нас в итоге наказывали за отсутствие должного контроля», — сказал Компани.

После трех матчей «Барселона» имеет в своем активе шесть очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с тремя очками располагается на 23-й строчке.

6 ноября «Бавария» дома сыграет с «Бенфикой», а «Барселона» на выезде сыграет с «Црвеной Звездой».

Барселона
4:1
Первый тайм: 3:1
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Венсан Компани
Голы
Барселона
Рафинья
(Фермин Лопес)
1′
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
36′
Рафинья
(Марк Касадо)
45′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
56′
Бавария
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
18′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
17
Марк Касадо
8
Педри
85′
6
Гави
16
Фермин Лопес
61′
21
Френки де Йонг
19
Ламин Ямаль
85′
10
Ансу Фати
9
Роберт Левандовски
85′
18
Пау Виктор
11
Рафинья
75′
20
Дани Ольмо
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
27′
9
Гарри Кейн
22
Рафаэл Геррейру
85′
27
Конрад Лаймер
16
Жоау Пальинья
60′
8
Леон Горецка
90′
7
Серж Гнабри
60′
42
Джамал Мусиала
17
Майкл Олисе
60′
10
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
60′
11
Кингсли Коман
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Барселона
Лига чемпионов: таблица и календарь