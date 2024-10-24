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«Ман Сити» побил рекорд по играм без поражений на турнирах УЕФА

«Манчестер Сити» установил новый рекорд по количеству матчей подряд без поражений на турнирах под эгидой УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После домашней победы над пражской «Спарты» (5:0) беспроигрышная серия горожан в еврокубках достигла 27 матчей. Последний раз «Ман Сити» проигрывал на турнирах УЕФА в мае 2022 года, когда уступил мадридскому «Реалу» (1:3) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

Ранее рекорд по длине беспроигрышной серии на турнирах УЕФА принадлежал «Эспаньолу», который в период с 2006 по 2019 год провел 26 матчей без поражений. В сезоне-2006/07 клуб не проиграл в основное время ни одного из 15 матчей в Кубке УЕФА и дошел до финала, где по пенальти уступил «Севилье» (2:2, пен. 1:3). В сезоне-2019/20 «Эспаньол» вернулся в еврокубки, без поражений пройдя три квалификационных раунда Лиги Европы. На групповом этапе клуб из Барселоны потерпел поражение в заключительном туре, уступив на выезде московскому ЦСКА (0:1).

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в своем активе после трех матчей семь очков. 5 ноября команда Пепа Гвардиолы на выезде сыграет с лиссабонским «Спортингом».

Манчестер Сити
5:0
Первый тайм: 1:0
Спарта П
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Ларс Фриис
Голы
Манчестер Сити
Фил Фоден
(Мануэль Аканджи)
3′
Эрлин Бреут Холанн
(Савио)
58′
Джон Стоунс
(Матеус Нунес)
64′
Эрлин Бреут Холанн
(Матеус Нунес)
68′
Матеус Нунес
88′
Составы команд
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
27
Матеус Нунес
26
Савио
47
Фил Фоден
5
Джон Стоунс
7′
74′
3
Рубен Диаш
6
Натан Аке
74′
24
Йошко Гвардиол
19
Илкай Гюндоган
69′
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
69′
87
Джеймс Макэйти
9
Эрлин Бреут Холанн
81′
75
Нико О`Райли
Спарта П
1
Петер Виндаль Йенсен
25
Асгер Серенсен
27
Филип Панак
41
Мартин Витик
17
Анхело Пресиадо
87′
20
Казим Лячи
6
Каан Кайринен
88′
4
Маркус Сольбаккен
32
Матей Рынеш
88′
28
Томаш Виснер
7
Виктор Олатунджи
60′
10
Альбион Ррахмани
14
Велько Бирманчевич
73′
13
Криштоф Данек
22
Лукаш Гараслин
46′
29
Эрмаль Красничи
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
5
Фолы
3
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Эспаньол
Лига чемпионов: таблица и календарь