«Ман Сити» побил рекорд по играм без поражений на турнирах УЕФА

Ранее рекорд по длине беспроигрышной серии на турнирах УЕФА принадлежал «Эспаньолу», который в период с 2006 по 2019 год провел 26 матчей без поражений. В сезоне-2006/07 клуб не проиграл в основное время ни одного из 15 матчей в Кубке УЕФА и дошел до финала, где по пенальти уступил «Севилье» (2:2, пен. 1:3). В сезоне-2019/20 «Эспаньол» вернулся в еврокубки, без поражений пройдя три квалификационных раунда Лиги Европы. На групповом этапе клуб из Барселоны потерпел поражение в заключительном туре, уступив на выезде московскому ЦСКА (0:1).