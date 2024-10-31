Фанаты Винисиуса атаковали соцсети певицы Оливии Родриго

Разочарованные проигрышем Винисиуса, фанаты писали оскорбления в комментариях на страницах самых популярных пользователей с фамилией Родриго. Самый большой шквал гнева болельщиков обрущился на аккаунт 21-летней певицы, на который подписано более 38 млн человек. В частности, под публикациями Оливии Родриго можно было найти такие комментарии:
- «Ты ограбил Вини»,
- «Требуем справедливости»,
- «Ты не заслуживаешь “Золотого мяча”.
- Вини заслуживает его больше, чем все игроки “Сити”.
Сотни людей не смутил как минимум тот факт, что Оливия — женщина. Также под раздачу фанатов попали полузащитники мадридского “Атлетико” Родриго де Пауль и Родриго Рикельме, а также полузащитник “Тоттенхэма” Родриго Бентанкур. Стоит отметить, что сам Родри (полное имя — Родриго Эрнандес Касканте) не ведет соцсети.
Напомним, что Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.
Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным этой награды. Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, долгое время считавшийся главным претендентом на награду, занял второе место.