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Фанаты Винисиуса атаковали соцсети певицы Оливии Родриго

Болельщики «Реала» после церемонии вручения «Золотого мяча» атаковали соцсети американской певицы Оливии Родриго.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Разочарованные проигрышем Винисиуса, фанаты писали оскорбления в комментариях на страницах самых популярных пользователей с фамилией Родриго. Самый большой шквал гнева болельщиков обрущился на аккаунт 21-летней певицы, на который подписано более 38 млн человек. В частности, под публикациями Оливии Родриго можно было найти такие комментарии:

  • «Ты ограбил Вини»,
  • «Требуем справедливости»,
  • «Ты не заслуживаешь “Золотого мяча”.
  • Вини заслуживает его больше, чем все игроки “Сити”.

Сотни людей не смутил как минимум тот факт, что Оливия — женщина. Также под раздачу фанатов попали полузащитники мадридского “Атлетико” Родриго де Пауль и Родриго Рикельме, а также полузащитник “Тоттенхэма” Родриго Бентанкур. Стоит отметить, что сам Родри (полное имя — Родриго Эрнандес Касканте) не ведет соцсети.

Напомним, что Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.
Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным этой награды. Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, долгое время считавшийся главным претендентом на награду, занял второе место.

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