Фанаты Винисиуса атаковали соцсети певицы Оливии Родриго

Разочарованные проигрышем Винисиуса, фанаты писали оскорбления в комментариях на страницах самых популярных пользователей с фамилией Родриго. Самый большой шквал гнева болельщиков обрущился на аккаунт 21-летней певицы, на который подписано более 38 млн человек. В частности, под публикациями Оливии Родриго можно было найти такие комментарии: