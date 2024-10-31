Родри о «Золотом мяче»: первым меня поздравил Карвахаль

В голосовании за лучшего игрока сезона Родри опередил трех игроков мадридского «Реала». Второе место в голосовании занял Винисиус, которого в СМИ называли главным претендентом на «Золотой мяч». На третьем месте оказался Джуд Беллингем, на четвертом — Дани Карвахаль.
Представители «Реала», узнав, что главный приз достанется игроку другого клуба, бойкотировали церемонию, обвинив организаторов премии в неуважении. Тем не менее, по словам Родри, партнер по сборной Испании Карвахаль первым поздравил его после вручения «Золотого мяча».
«Когда я покинул церемонию награждения, первый звонок, который я получил был от Дани Карвахаля. Он поздравил меня. Дани тоже заслужил получить “Золотой мяч”. Мы с ним очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травмы крестообразных связок», — цитирует Родри Movistar.
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с горожанами он в четвертый раз стал чемпионом Англии. В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024.
В сентябре Родри получил разрыв крестообразных связок, из-за которого вынужден пропустить остаток текущего сезона. В начале октября защитник «Реала» Даниэль Карвахаль также получил повреждение крестообразной связки колена. Ожидается, что процесс восстановления футболиста займет несколько месяцев.