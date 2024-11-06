Гвардиола отреагировал на разгром «Ман Сити» от «Спортинга»

«Мало что можно сказать, когда проигрываешь 1:4. Поздравляю “Спортинг”. Мы фантастически провели первый тайм, но у нас возникали трудности с тем, чтобы забить. Мы создаем моменты и пропускаем, когда соперник делает не так уж и много.



Первый тайм был очень хорош, мы забили гол, но иногда мы допускали ошибки в простых ситуациях. Такое может случаться. Таких голов, как третий и четвертый, мы должны избегать. Эмоционально мы были недостаточно стабильны, а в этом соревновании нужно быть стабильными. При счете 1:2 многое может случиться. Мы должны быть эмоционально более стабильными.



Изменения в защите — это проблема? Возможно. Я не знаю. Когда в календаре много игр, невозможно все время играть с одной и той же четверкой защитников. Мы столкнулись с этой проблемой, но что есть, то есть. Сейчас сложный момент в плане результатов, но я не хочу сдаваться. Я буду бороться, мне как тренеру нравится этот вызов.



Это футбол. Возможно, то, что мы проходили в прошлом, было исключением. Иногда ты можешь проиграть. Они наказывали нас, используя те немногие моменты, которые у них были. Мы же упускали свои возможности. Нам могло хватить первого тайма, чтобы решить исход встречи. В начале второго мы сразу пропустили два гола и счет стал 1:3», — сказал Гвардиола.