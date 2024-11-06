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Гвардиола отреагировал на разгром «Ман Сити» от «Спортинга»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение команды в выездном матче общего этапа Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:4). Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мало что можно сказать, когда проигрываешь 1:4. Поздравляю “Спортинг”. Мы фантастически провели первый тайм, но у нас возникали трудности с тем, чтобы забить. Мы создаем моменты и пропускаем, когда соперник делает не так уж и много.

Первый тайм был очень хорош, мы забили гол, но иногда мы допускали ошибки в простых ситуациях. Такое может случаться. Таких голов, как третий и четвертый, мы должны избегать. Эмоционально мы были недостаточно стабильны, а в этом соревновании нужно быть стабильными. При счете 1:2 многое может случиться. Мы должны быть эмоционально более стабильными.

Изменения в защите — это проблема? Возможно. Я не знаю. Когда в календаре много игр, невозможно все время играть с одной и той же четверкой защитников. Мы столкнулись с этой проблемой, но что есть, то есть. Сейчас сложный момент в плане результатов, но я не хочу сдаваться. Я буду бороться, мне как тренеру нравится этот вызов.

Это футбол. Возможно, то, что мы проходили в прошлом, было исключением. Иногда ты можешь проиграть. Они наказывали нас, используя те немногие моменты, которые у них были. Мы же упускали свои возможности. Нам могло хватить первого тайма, чтобы решить исход встречи. В начале второго мы сразу пропустили два гола и счет стал 1:3», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на шестое место в турнирной таблице. «Спортинг» благодаря победе вышел на вторую строчку. 26 ноября «Манчестер Сити» дома сыграет с «Фейеноордом», а «Спортинг» на своем поле примет «Арсенал».

Спортинг
4:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Jose Alvalade
Главные тренеры
Рубен Аморим
Хосеп Гвардиола
Голы
Спортинг
Виктор Дьекереш
38′
Максимилиано Араухо
46′
Виктор Дьекереш
49′
Виктор Дьекереш
81′
Манчестер Сити
Фил Фоден
4′
Нереализованные пенальти
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
69′
Составы команд
Спортинг
1
Франко Исраэль
6
Зено Дебаст
26
Усман Диоманде
42
Мортен Юльманн
88′
8
Педру Гонсалвеш
55′
9
Виктор Дьекереш
2
Матеус Рейс
75′
3
Джерри Сен Жюст
5
Хидэмаса Морита
75′
23
Даниэл Браганса
17
Франсишку Тринкан
88′
19
Конрад Хардер
20
Максимилиано Араухо
73′
75′
21
Жени Катаму
57
Джовани Кенда
85′
72
Эдуарду Куарежма
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
66
Джамай Симпсон-Пьюзи
82
Рико Льюис
27
Матеус Нунес
79′
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
8
Матео Ковачич
45′
85′
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
77′
19
Илкай Гюндоган
26
Савио
73′
77′
11
Жереми Доку
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
11
8
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спортинг
Манчестер Сити
Лига чемпионов: таблица и календарь