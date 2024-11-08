Икарди выбыл до конца сезона из-за травмы колена

В концовке матча 31-летний аргентинец столкнулся с вратарем «Тоттенхэма» Фрейзером Форстером, после чего упал на газон, держась за колено. Он не смог подняться самостоятельно и в слезах покинул поле на носилках.
Это первый разрыв крестообразной связки в карьере Икарди. В ближайшее время 31-он перенесет операцию, из-за которой пропустит остаток сезона.
Икарди был выкуплен «Галатасараем» у «ПСЖ» летом 2023 года. В текущем сезоне он провел за турецкий клуб 14 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.