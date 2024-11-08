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Икарди выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди получил разрыв крестообразной связки в домашнем матче Лиги Европы против «Тоттенхэма» (3:2). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В концовке матча 31-летний аргентинец столкнулся с вратарем «Тоттенхэма» Фрейзером Форстером, после чего упал на газон, держась за колено. Он не смог подняться самостоятельно и в слезах покинул поле на носилках.

Это первый разрыв крестообразной связки в карьере Икарди. В ближайшее время 31-он перенесет операцию, из-за которой пропустит остаток сезона.

Икарди был выкуплен «Галатасараем» у «ПСЖ» летом 2023 года. В текущем сезоне он провел за турецкий клуб 14 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Галатасарай
3:2
Первый тайм: 3:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
7.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom)
Главные тренеры
Окан Бурук
Ангелос Постекоглу
Голы
Галатасарай
Юнус Акгюн
6′
Виктор Осимхен
(Дрис Мертенс)
31′
Виктор Осимхен
(Дрис Мертенс)
39′
Тоттенхэм Хотспур
Уилл Ланкшир
(Бреннан Джонсон)
18′
Доминик Соланке
(Педро Порро)
69′
Составы команд
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
6
Давинсон Санчес
23
Каан Айхан
42
Абдюлкерим Бардакджы
34
Лукас Торрейра
90+6′
53
Барыш Йылмаз
20
Габриэл Сара
54′
85′
18
Беркан Кутлу
9
Мауро Икарди
85′
44
Миши Батшуайи
10
Дрис Мертенс
16′
73′
22
Хаким Зиеш
11
Юнус Акгюн
80′
24
Элиас Йелерт
45
Виктор Осимхен
80′
8
Керем Демирбай
Тоттенхэм Хотспур
20
Фрэйзер Форстер
6
Раду Дрэгушин
32′
23
Педро Порро
33
Бен Дэвис
8
Ив Биссума
60′
14
Арчи Грэй
42
Уилл Ланкшир
53′
60′
10
Джеймс Мэддисон
66′
29
Пап Метар Сарр
15
Лукас Бергвалль
66′
19
Доминик Соланке
7
Сон Хын Мин
46′
30
Родриго Бентанкур
90+3′
22
Бреннан Джонсон
46′
21
Деян Кулушевски
48′
Статистика
3
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
28
Удары (всего)
4
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
14
Фолы
10
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Лоуренс Виссер
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Галатасарай
Тоттенхэм Хотспур
Лига Европы: таблица и календарь