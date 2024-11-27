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Гвардиола расцарапал себе лицо после ничьей с «Фейеноордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расцарапал себе лицо во время домашнего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (3:3).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

К 75-й минуте «горожане» вели со счетом 3:0, но в итоге упустили победу, пропустив три гола за 14 минут. Гвардиола неоднократно хватался за голову, а после матча вышел к журналистам с расцарапанной головой.

«При счете 3:0 все было прекрасно, но затем сказалась наша нестабильность. Мы пропустили один, а затем и второй. Стало трудно. В последнее время мы много проигрываем, у нас проблемы, и сегодня, конечно, нам нужна была победа. Команда показывала хороший уровень, но сразу же, как только что-то пошло не так, у нас возникли трудности. Я не знаю, связано ли это с психологией», — сказал Гвардиола.

Впервые в истории Лиги чемпионов команда упустила победу, ведя со счетом 3:0 к 75-й минуте. Кроме того, Гвардиола никогда в своей тренерской карьере не терял преимущество в три мяча. Примечательно, что для 53-летнего испанца этот матч был юбилейным 900-м на высшем уровне в тренерской карьере.

Безвыигрышная серия «Манчестер Сити» достигла шести матчей. В последний раз «горожане» выигрывали 26 октября, обыграв дома в чемпионате «Саутгемптон» (1:0).

«Манчестер Сити» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея после пяти сыгранных матчей восемь набранных очков. 11 декабря подопечные Гвардиолы на выезде сыграют с «Ювентусом». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Манчестер Сити
3:3
Первый тайм: 1:0
Фейеноорд
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Бриан Приске
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
44′
Илкай Гюндоган
50′
Эрлин Бреут Холанн
(Матеус Нунес)
53′
Фейеноорд
Анис Хадж-Мусса
75′
Сантьяго Хименес
(Джордан Лотомба)
82′
Давид Ганцко
(Игор Пайшан)
89′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
6
Натан Аке
68′
66
Джамай Симпсон-Пьюзи
19
Илкай Гюндоган
68′
17
Кевин Де Брейне
47
Фил Фоден
68′
87
Джеймс Макэйти
88′
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
18
Гернот Траунер
33
Давид Ганцко
8
Квинтен Тимбер
14
Игор Пайшан
23
Анис Хадж-Мусса
2
Барт Ньивкоп
72′
30
Джордан Лотомба
5
Гейс Смал
68′
3
Томас Белен
4
Хван Ин Бом
90′
15
Факундо Гонсалес
27
Энтони Миламбо
68′
6
Рамиз Зерруки
19
Хулиан Карранса
57′
72′
29
Сантьяго Хименес
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
7
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Фейеноорд
Лига чемпионов: таблица и календарь