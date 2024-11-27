Гвардиола расцарапал себе лицо после ничьей с «Фейеноордом»

«При счете 3:0 все было прекрасно, но затем сказалась наша нестабильность. Мы пропустили один, а затем и второй. Стало трудно. В последнее время мы много проигрываем, у нас проблемы, и сегодня, конечно, нам нужна была победа. Команда показывала хороший уровень, но сразу же, как только что-то пошло не так, у нас возникли трудности. Я не знаю, связано ли это с психологией», — сказал Гвардиола.