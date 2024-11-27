Гвардиола расцарапал себе лицо после ничьей с «Фейеноордом»

К 75-й минуте «горожане» вели со счетом 3:0, но в итоге упустили победу, пропустив три гола за 14 минут. Гвардиола неоднократно хватался за голову, а после матча вышел к журналистам с расцарапанной головой.
«При счете 3:0 все было прекрасно, но затем сказалась наша нестабильность. Мы пропустили один, а затем и второй. Стало трудно. В последнее время мы много проигрываем, у нас проблемы, и сегодня, конечно, нам нужна была победа. Команда показывала хороший уровень, но сразу же, как только что-то пошло не так, у нас возникли трудности. Я не знаю, связано ли это с психологией», — сказал Гвардиола.
Впервые в истории Лиги чемпионов команда упустила победу, ведя со счетом 3:0 к 75-й минуте. Кроме того, Гвардиола никогда в своей тренерской карьере не терял преимущество в три мяча. Примечательно, что для 53-летнего испанца этот матч был юбилейным 900-м на высшем уровне в тренерской карьере.
Безвыигрышная серия «Манчестер Сити» достигла шести матчей. В последний раз «горожане» выигрывали 26 октября, обыграв дома в чемпионате «Саутгемптон» (1:0).
«Манчестер Сити» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея после пяти сыгранных матчей восемь набранных очков. 11 декабря подопечные Гвардиолы на выезде сыграют с «Ювентусом». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.