«ПСЖ» может попасть под санкции УЕФА из-за долга перед Мбаппе

В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, который бесплатно перешел в «Реал» летом, сумму в размере 55 миллионов евро — невыплаченную зарплату и бонусы. «ПСЖ» отказался выплачивать задолженность.
По данным L'Equipe, 20 декабря юристы, представляющие интересы Мбаппе, подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на «ПСЖ» из-за задолженности.
Согласно регламенту УЕФА, у клубов-участников еврокубков не должно быть долгов перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно. Таким образом, до 15-го числа нынешнего месяца «ПСЖ» обязан предоставить данные, свидетельствующие об отсутствии у клуба задолженностей.
В окружении Мбаппе верят, что УЕФА сможет надавить на французский гранд, чтобы вынудить его заключить мировое соглашение с футболистом и закрыть задолженность перед ним.
26-летний нападающий провел 26 игр за мадридский «Реал», в которых забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи.