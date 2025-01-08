«ПСЖ» может попасть под санкции УЕФА из-за долга перед Мбаппе

Согласно регламенту УЕФА, у клубов-участников еврокубков не должно быть долгов перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно. Таким образом, до 15-го числа нынешнего месяца «ПСЖ» обязан предоставить данные, свидетельствующие об отсутствии у клуба задолженностей.