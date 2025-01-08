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«ПСЖ» может попасть под санкции УЕФА из-за долга перед Мбаппе

По данным L'Equipe, из-за задолженности клуба по зарплате в размере 55 миллионов евро есть риск, что на чемпиона Франции будут наложены санкции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, который бесплатно перешел в «Реал» летом, сумму в размере 55 миллионов евро — невыплаченную зарплату и бонусы. «ПСЖ» отказался выплачивать задолженность.

По данным L'Equipe, 20 декабря юристы, представляющие интересы Мбаппе, подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на «ПСЖ» из-за задолженности.

Согласно регламенту УЕФА, у клубов-участников еврокубков не должно быть долгов перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно. Таким образом, до 15-го числа нынешнего месяца «ПСЖ» обязан предоставить данные, свидетельствующие об отсутствии у клуба задолженностей.

В окружении Мбаппе верят, что УЕФА сможет надавить на французский гранд, чтобы вынудить его заключить мировое соглашение с футболистом и закрыть задолженность перед ним.

26-летний нападающий провел 26 игр за мадридский «Реал», в которых забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи.

ПСЖ