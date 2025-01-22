Матч «Барселоны» и «Бенфики» завершился дракой

После окончания игры в подтрибунном помещении разгорелся конфликт с участием игроков.
«В тоннеле слышны крики, присутствует полиция. Атмосфера очень напряженная. В конфликте участвуют Рафинья, Эрик Гарсия и представитель “Барселоны”. Полиция заблокировала доступ в раздевалку “Бенфики” и увела Рафинью», — написал в социальных сетях журналист издания COPE Виктор Наварро.
«Они оскорбляли меня в конце матча, я оскорбил их в ответ. Если соперники уважают меня — я уважаю их. По-моему, они могли бы понять ситуацию, но предпочли оскорблять меня», — приводит слова Рафиньи известный инсайдер Фабрицио Романо.
Каталонцы отыгрались со счета 2:4. Греческий нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис сделал хет‑трик, а четвертый мяч защитник «Барселоны» Рональд Араухо срезал в собственные ворота. Нападающий каталонцев Роберт Левандовски реализовал два пенальти, Рафинья сделал дубль с игры, а Эрик Гарсия забил еще один гол.
Рафинья забил победный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте, после чего скамейка «Бенфики» начала бурно протестовать — по мнению португальской команды в предшествовавшем голу Рафиньи эпизоде были основания назначить пенальти в ворота каталонцев. Бурно возмущавшийся решениями судьи на скамейке запасных нападающий «Бенфики» Артур Кабрал получил красную карточку.
«Барселона» продлила победную серию в турнире до шести матчей. Каталонцы набрали 18 очков, удержав второе место в турнирной таблице. «Бенфика» с 10 очками занимает 18-е место.