Матч «Барселоны» и «Бенфики» завершился дракой

«Они оскорбляли меня в конце матча, я оскорбил их в ответ. Если соперники уважают меня — я уважаю их. По-моему, они могли бы понять ситуацию, но предпочли оскорблять меня», — приводит слова Рафиньи известный инсайдер Фабрицио Романо.