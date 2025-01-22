Матч «Реал» — «Зальцбург» 22 января 2025 года: когда начало и где смотреть

В 6 турах Лиги чемпионов «Реал» выиграл три матча и трижды проиграл. С 9 очками чемпион Испании занимает 22-е место и еще не обеспечил себе выход в плей-офф. «Зальцбург» провалил первую часть группового этапа, на счету австрийцев 1 победа и 5 поражений. С 33-го места шансы «Ред Булла» на проход в следующую стадию ЛЧ только теоретические.