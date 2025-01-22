Матч «Реал» — «Зальцбург» 22 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Игру «Реал» — «Зальцбург» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
В 6 турах Лиги чемпионов «Реал» выиграл три матча и трижды проиграл. С 9 очками чемпион Испании занимает 22-е место и еще не обеспечил себе выход в плей-офф. «Зальцбург» провалил первую часть группового этапа, на счету австрийцев 1 победа и 5 поражений. С 33-го места шансы «Ред Булла» на проход в следующую стадию ЛЧ только теоретические.
Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.
«Реалу» важно взять три очка сегодня, поэтому ожидается, что Анчелотти выставит сильнейший состав. Не будет только правого защитника Лукаса Васкеса из-за дисквалификации, его заменит Феде Вальверде. «Зальцбург» уже успел поменять тренера в этом сезоне, для Томаса Леча это будет первый официальный матч.
Букмекеры видят «Реал» явным фаворитом, от команды Карло Анчелотти ждут победы с разгромным счетом.