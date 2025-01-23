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Гвардиола высказался об обидном поражении от «ПСЖ» в ЛЧ

В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «горожане» вели 2:0, но уступили со счетом 2:4.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:2. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала дважды отличились игроки «Сити» — на 50-й минуте Джек Грилиш распечатал ворота Доннаруммы, а на 53-й забил Эрлинг Холанд. Однако «ПСЖ» сумел сравнять: на 56-й минуте забитым мячом отметился Усман Дембеле, а на 61-й — Брэдли Баркола. На 78-й минуте 20-летний хавбек Жоау Невеш вывел парижан вперед, а на 6-й добавленной ко второму тайме минуте еще один португалец Гонсалу Рамуш установил окончательный счет в матче.

«В нужный момент футболисты “ПСЖ” поверили в себя. Они были лучше, быстрее и резче. Победила лучшая команда. У нас остался последний шанс, и нам необходимо им воспользоваться. Если мы не выиграем, значит мы этого не заслуживаем. Такова реальность, мы набрали недостаточно очков, и нам придется это признать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» набрал всего 8 очков в семи матчах. Команда Гвардиолы не побеждает на протяжении четырех туров и в таблице Лиги чемпионов опустилась на 25-ю строчку, которая не позволит англичанам продолжить еврокубковый сезон. В заключительном туре «горожане» примут бельгийский «Брюгге». В плей-офф английскую команду выведет только победа.

«ПСЖ», имеющий в своем активе 10 очков, в последней игре общего этапа самого престижного еврокубкового турнира сыграет на выезде с немецким «Штутгартом».

ПСЖ
4:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
22.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Хосеп Гвардиола
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
56′
Брэдли Барколя
60′
Жоау Невеш
(Витор Феррейра Витинья)
78′
Гонсалу Рамуш
90+3′
Манчестер Сити
Джек Грилиш
50′
Эрлин Бреут Холанн
53′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
23′
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
61′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
61′
9
Гонсалу Рамуш
19
Ли Кан Ин
46′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
81′
21
Люка Эрнандез
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
3
Рубен Диаш
9′
46′
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
70′
19
Илкай Гюндоган
17
Кевин Де Брейне
70′
87
Джеймс Макэйти
27
Матеус Нунес
78′
5
Джон Стоунс
26
Савио
46′
10
Джек Грилиш
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
26
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
6
2
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
6
10
Фолы
10
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Манчестер Сити
Лига чемпионов: таблица и календарь