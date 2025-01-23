Гвардиола высказался об обидном поражении от «ПСЖ» в ЛЧ

«В нужный момент футболисты “ПСЖ” поверили в себя. Они были лучше, быстрее и резче. Победила лучшая команда. У нас остался последний шанс, и нам необходимо им воспользоваться. Если мы не выиграем, значит мы этого не заслуживаем. Такова реальность, мы набрали недостаточно очков, и нам придется это признать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.