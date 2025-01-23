Гвардиола высказался об обидном поражении от «ПСЖ» в ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 4:2. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала дважды отличились игроки «Сити» — на 50-й минуте Джек Грилиш распечатал ворота Доннаруммы, а на 53-й забил Эрлинг Холанд. Однако «ПСЖ» сумел сравнять: на 56-й минуте забитым мячом отметился Усман Дембеле, а на 61-й — Брэдли Баркола. На 78-й минуте 20-летний хавбек Жоау Невеш вывел парижан вперед, а на 6-й добавленной ко второму тайме минуте еще один португалец Гонсалу Рамуш установил окончательный счет в матче.
«В нужный момент футболисты “ПСЖ” поверили в себя. Они были лучше, быстрее и резче. Победила лучшая команда. У нас остался последний шанс, и нам необходимо им воспользоваться. Если мы не выиграем, значит мы этого не заслуживаем. Такова реальность, мы набрали недостаточно очков, и нам придется это признать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
«Манчестер Сити» набрал всего 8 очков в семи матчах. Команда Гвардиолы не побеждает на протяжении четырех туров и в таблице Лиги чемпионов опустилась на 25-ю строчку, которая не позволит англичанам продолжить еврокубковый сезон. В заключительном туре «горожане» примут бельгийский «Брюгге». В плей-офф английскую команду выведет только победа.
«ПСЖ», имеющий в своем активе 10 очков, в последней игре общего этапа самого престижного еврокубкового турнира сыграет на выезде с немецким «Штутгартом».