Суперкомпьютер определил фаворита Лиги чемпионов-2024/25

По данным Opta Sports, главным претендентом на победу в ЛЧ считается английский «Ливерпуль». Его шансы оцениваются в 24,6%. Также в топ-3 претендентов на победу входят «Арсенал» (16,6%) и «Интер» (14,5%). Остальные клубы распределились на местах с 4-го по 10-е: «Барселона» (9,5%), «ПСЖ» (6,3%), «Реал» (4,4%), «Атлетико» (3,9%), «Байер» (3,7%), «Аталанта» (3,5%) и «Манчестер Сити» (3,2%).