Суперкомпьютер определил фаворита Лиги чемпионов-2024/25

По данным Opta Sports, главным претендентом на победу в ЛЧ считается английский «Ливерпуль». Его шансы оцениваются в 24,6%. Также в топ-3 претендентов на победу входят «Арсенал» (16,6%) и «Интер» (14,5%). Остальные клубы распределились на местах с 4-го по 10-е: «Барселона» (9,5%), «ПСЖ» (6,3%), «Реал» (4,4%), «Атлетико» (3,9%), «Байер» (3,7%), «Аталанта» (3,5%) и «Манчестер Сити» (3,2%).
«Ливерпуль» занял первое место в турнирной таблице по итогам общего этапа турнира, одержав семь побед при одном поражении. На втором месте расположилась «Барселона», тройку лидеров замкнул «Арсенал».
По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в ⅛ финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Напрямую в ⅛ финала вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
Первые матчи стыков пройдут