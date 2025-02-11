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Суперкомпьютер определил фаворита Лиги чемпионов-2024/25

Суперкомпьютер Opta определил фаворита Лиги чемпионов текущего сезона перед стыковыми матчами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA.com

По данным Opta Sports, главным претендентом на победу в ЛЧ считается английский «Ливерпуль». Его шансы оцениваются в 24,6%. Также в топ-3 претендентов на победу входят «Арсенал» (16,6%) и «Интер» (14,5%). Остальные клубы распределились на местах с 4-го по 10-е: «Барселона» (9,5%), «ПСЖ» (6,3%), «Реал» (4,4%), «Атлетико» (3,9%), «Байер» (3,7%), «Аталанта» (3,5%) и «Манчестер Сити» (3,2%).

«Ливерпуль» занял первое место в турнирной таблице по итогам общего этапа турнира, одержав семь побед при одном поражении. На втором месте расположилась «Барселона», тройку лидеров замкнул «Арсенал».

По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в ⅛ финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Напрямую в ⅛ финала вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».


Первые матчи стыков пройдут 11—12 февраля, ответные — 18—19 февраля. Игры ⅛ финала начнутся 4 и 5 марта, а ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.

Лига чемпионов: таблица и календарь