«Бавария» может сыграть с «Байером» в Лиге чемпионов, «Бенфика» — снова с «Барсой»

«Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером», соперником «Бенфики» станет «Барселона» или «Ливерпуль», «Фейеноорд» встретится с «Интером» или «Арсеналом», а «Брюгге» — с «Лиллем» или «Астон Виллой».