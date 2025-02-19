«Бавария» может сыграть с «Байером» в Лиге чемпионов, «Бенфика» — снова с «Барсой»

В ⅛ финала вышли «Фейеноорд», «Бавария», «Брюгге» и «Бенфика», которые выбили из турнира «Милан», «Селтик», «Аталанту» и «Монако» соответственно.
Следующие соперники команд станут известны по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 21 февраля.
«Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером», соперником «Бенфики» станет «Барселона» или «Ливерпуль», «Фейеноорд» встретится с «Интером» или «Арсеналом», а «Брюгге» — с «Лиллем» или «Астон Виллой».
Сегодня, 19 февраля, пройдут оставшиеся стыковые матчи Лиги чемпионов, в которых определятся заключительные четыре участника ⅛ финала:
- «Боруссия Д» — «Спортинг» (первый матч — 3:0);
- «ПСЖ» — «Брест» (первый матч — 3:0);
- «ПСВ» — «Ювентус» (первый матч — 1:2);
- «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» (первый матч — 3:2).