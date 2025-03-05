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Тренер ПСВ шокирован разгромным поражением от «Арсенала» в ЛЧ

Главный тренер ПСВ Петер Бос прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов (1:7).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

«Арсенал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, забившей семь голов на выезде в матче плей-офф.

— Ужасная ночь для нас. Никаких шансов. Может быть, два момента в игре — наш первый шанс на 15 минуте, когда мы попали в перекладину, и вторая желтая карточка — были моментами, чтобы вернуться в игру. С точки зрения футбола у нас не было никаких шансов. Мы были не в лучшей форме. «Арсенал» играл фантастически, у нас не было никаких шансов сегодня вечером.

— Виноват тренер или футболисты?

— Вероятно, и те, и другие. Плохо с любой стороны, абсолютно. Совсем не наш футбол, в который мы играем обычно, а «Арсенал» выступил действительно хорошо.


У нас был план. Мы их проанализировали и думали, что можем где-то им навредить, но если посмотреть, как мы защищались, то это было действительно плохо. Вы не сможете добиться успеха, если будете играть таким образом.

Никогда не думал, что когда-либо проиграю так крупно. Ребята были разочарованы. Для нас важно через пару дней вернуться в чемпионат. Мы проанализируем этот матч и поможем игрокам. Когда вы проигрываете так крупно, вам нужно помочь им, — приводит слова Боса BBC.

Ответная встреча ⅛ финала между ПСВ и «Арсеналом» пройдет 12 марта на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

ПСВ
1:7
Первый тайм: 1:3
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
4.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Philips Stadion
Главные тренеры
Петер Бос
Микель Артета
Голы
ПСВ
Ноа Ланг
43′
Арсенал
Юррьен Тимбер
(Деклан Райс)
18′
Итан Нванери
21′
Микель Мерино
31′
Мартин Эдегор
47′
Леандро Троссар
(Риккардо Калафьори)
48′
Мартин Эдегор
(Микель Мерино)
73′
Риккардо Калафьори
(Мартин Эдегор)
85′
Составы команд
ПСВ
1
Вальтер Бенитес
3
Тайрелл Маласиа
89′
5
Иван Перишич
20
Гус Тил
22
Йерди Схаутен
10
Ноа Ланг
6
Райан Фламинго
46′
39
Адамо Нагало
18
Оливье Боскальи
82′
4
Армандо Обиспо
34
Исмаэль Сайбари
83′
23
Джоуи Верман
37
Ричард Ледесма
65′
2
Рик Карсдорп
9
Люк де Йонг
65′
11
Йохан Бакайоко
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
19
Леандро Троссар
12
Юррьен Тимбер
69′
77′
3
Киран Тирни
5
Томас Партей
42′
71′
17
Александр Зинченко
23
Микель Мерино
77′
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
24′
35′
33
Риккардо Калафьори
53
Итан Нванери
71′
30
Рахим Стерлинг
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
10
1
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
9
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСВ
Арсенал
Лига чемпионов: таблица и календарь