Тренер ПСВ шокирован разгромным поражением от «Арсенала» в ЛЧ

«Арсенал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, забившей семь голов на выезде в матче плей-офф.
— Ужасная ночь для нас. Никаких шансов. Может быть, два момента в игре — наш первый шанс на 15 минуте, когда мы попали в перекладину, и вторая желтая карточка — были моментами, чтобы вернуться в игру. С точки зрения футбола у нас не было никаких шансов. Мы были не в лучшей форме. «Арсенал» играл фантастически, у нас не было никаких шансов сегодня вечером.
— Виноват тренер или футболисты?
— Вероятно, и те, и другие. Плохо с любой стороны, абсолютно. Совсем не наш футбол, в который мы играем обычно, а «Арсенал» выступил действительно хорошо.
У нас был план. Мы их проанализировали и думали, что можем где-то им навредить, но если посмотреть, как мы защищались, то это было действительно плохо. Вы не сможете добиться успеха, если будете играть таким образом.
Никогда не думал, что когда-либо проиграю так крупно. Ребята были разочарованы. Для нас важно через пару дней вернуться в чемпионат. Мы проанализируем этот матч и поможем игрокам. Когда вы проигрываете так крупно, вам нужно помочь им, — приводит слова Боса BBC.
Ответная встреча ⅛ финала между ПСВ и «Арсеналом» пройдет 12 марта на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.