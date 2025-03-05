Тренер ПСВ шокирован разгромным поражением от «Арсенала» в ЛЧ



У нас был план. Мы их проанализировали и думали, что можем где-то им навредить, но если посмотреть, как мы защищались, то это было действительно плохо. Вы не сможете добиться успеха, если будете играть таким образом.



Никогда не думал, что когда-либо проиграю так крупно. Ребята были разочарованы. Для нас важно через пару дней вернуться в чемпионат. Мы проанализируем этот матч и поможем игрокам. Когда вы проигрываете так крупно, вам нужно помочь им, — приводит слова Боса BBC.