ПСВ выплатит компенсации болельщикам после поражения со счетом 1:7

Как сообщает ESPN Netherlands, эйндховенский ПСВ решил поддержать своих болельщиков после унизительного поражения от «Арсенала» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Клуб компенсирует стоимость билетов болельщикам, которые отправятся на ответный матч в Лондон.
«После неудачного результата в домашнем матче на прошлой неделе ваша поддержка и присутствие особенно ценны», — говорится в письме клуба, отправленном болельщикам, купившим билеты.
Отмечается, что клуб потратит более чем 200 000 евро, вернув каждому из 3000 болельщиков по 68 евро за билет. Ответная встреча состоится 12 марта на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.