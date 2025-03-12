ПСВ выплатит компенсации болельщикам после поражения со счетом 1:7

Как сообщает ESPN Netherlands, эйндховенский ПСВ решил поддержать своих болельщиков после унизительного поражения от «Арсенала» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Клуб компенсирует стоимость билетов болельщикам, которые отправятся на ответный матч в Лондон.