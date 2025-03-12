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ПСВ выплатит компенсации болельщикам после поражения со счетом 1:7

Нидерландский клуб в первой встрече ⅛ финала Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение от лондонского «Арсенала».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает ESPN Netherlands, эйндховенский ПСВ решил поддержать своих болельщиков после унизительного поражения от «Арсенала» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Клуб компенсирует стоимость билетов болельщикам, которые отправятся на ответный матч в Лондон.

«После неудачного результата в домашнем матче на прошлой неделе ваша поддержка и присутствие особенно ценны», — говорится в письме клуба, отправленном болельщикам, купившим билеты.

Отмечается, что клуб потратит более чем 200 000 евро, вернув каждому из 3000 болельщиков по 68 евро за билет. Ответная встреча состоится 12 марта на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

ПСВ
1:7
Первый тайм: 1:3
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
4.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Philips Stadion
Главные тренеры
Петер Бос
Микель Артета
Голы
ПСВ
Ноа Ланг
43′
Арсенал
Юррьен Тимбер
(Деклан Райс)
18′
Итан Нванери
21′
Микель Мерино
31′
Мартин Эдегор
47′
Леандро Троссар
(Риккардо Калафьори)
48′
Мартин Эдегор
(Микель Мерино)
73′
Риккардо Калафьори
(Мартин Эдегор)
85′
Составы команд
ПСВ
1
Вальтер Бенитес
3
Тайрелл Маласиа
89′
5
Иван Перишич
20
Гус Тил
22
Йерди Схаутен
10
Ноа Ланг
6
Райан Фламинго
46′
39
Адамо Нагало
18
Оливье Боскальи
82′
4
Армандо Обиспо
34
Исмаэль Сайбари
83′
23
Джоуи Верман
37
Ричард Ледесма
65′
2
Рик Карсдорп
9
Люк де Йонг
65′
11
Йохан Бакайоко
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
19
Леандро Троссар
12
Юррьен Тимбер
69′
77′
3
Киран Тирни
5
Томас Партей
42′
71′
17
Александр Зинченко
23
Микель Мерино
77′
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
24′
35′
33
Риккардо Калафьори
53
Итан Нванери
71′
30
Рахим Стерлинг
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
10
1
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
9
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти