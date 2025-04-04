УЕФА объявил о дисквалификации игроков «Реала» в Лиге чемпионов

Мбаппе и Рюдигер получили дисквалификации на один матч турниров под эгидой УЕФА. Дисквалификации являются условными — с испытательным сроком длиной в один год. Рюдигер оштрафован на 40 тысяч евро, Мбаппе — на 30 тысяч евро. Себальос получил только штраф в 20 тысяч евро, без условной дисквалификации.