УЕФА объявил о дисквалификации игроков «Реала» в Лиге чемпионов

Ранее УЕФА начал расследование в отношении футболистов «Реала» Рюдигера, Мбаппе, Себальоса и бразильца Винисиуса Жуниора, которые праздновали победу перед трибуной болельщиков соперника. «Атлетико» воспринял такое поведение как провокацию и направил жалобу в УЕФА, приложив видеозаписи. На этих роликах Винисиус Жуниор, как и Рюдигер, показывал провокационные жесты болельщикам соперника, а Мбаппе демонстрировал оскорбительные жесты в адрес игроков «матрасников».
Мбаппе и Рюдигер получили дисквалификации на один матч турниров под эгидой УЕФА. Дисквалификации являются условными — с испытательным сроком длиной в один год. Рюдигер оштрафован на 40 тысяч евро, Мбаппе — на 30 тысяч евро. Себальос получил только штраф в 20 тысяч евро, без условной дисквалификации.
Инспектор по этике и дисциплинарным вопросам также изучал поведение нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, однако, в итоге, против бразильца не было возбуждено дисциплинарное производство.
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с английским «Арсеналом». Первая встреча состоится 8 апреля в Лондоне и начнется в 22 часа по московскому времени.