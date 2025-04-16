Матч «Реал» Мадрид — «Арсенал» 16 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Первый матч этих соперников на «Эмирейтс» в Лондоне завершился неожиданно уверенной победой «канониров» со счетом 3:0. Все голы были забиты после перерыва. Сначала полузащитник англичан Деклан Райс дважды с разницей в 12 минут отметился точными ударами со штрафных, а на 75-й минуте точку в матче поставил испанский полузащитник «Арсенала» Микель Мерино, из-за травм ряда игроков вынужденного играющий на позиции центрального нападающего.
Победитель этой пары в полуфинале сыграет с французским «ПСЖ», который накануне по сумме двух встреч одержал верх над «Астон Виллой». Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
В своих чемпионатах оба клуба занимают второе место, но если «Арсенал» отстал от «Ливерпуля» на 13 очков и почти не имеет шансов на чемпионский титул, то «Реал» по-прежнему гонится за «Барселоной» (4 очка разницы за 7 туров до финиша) и с ней же встретится в финале Кубка Испании 26 апреля.
«Реал» ни разу не отыгрывал в плей-офф Лиги чемпионов разницу в три мяча, а всего в истории было четыре таких камбэка: «Депортиво» прошел «Милан» в 2004 году (1:4, 4:0), «Рома» справилась с «Барселоной» в 2008-м (1:4, 3:0), «Ливерпуль» одолел ту же «Барселону» в 2019-м (0:3, 4:0), а сама «Барса» единственный раз в истории ликвидировала разницу в четыре гола в противостоянии с «ПСЖ» в 2017 году (0:4, 6:1).
После разгрома в первой игре от «Реала» ждут попытки камбэка. На победу хозяев в мадридском матче можно поставить с коэффициентом 1.92. Еще один выигрыш «Арсенала» оценен коэффициентом 4.00, на ничью можно поставить за 3.90. При этом букмекеры не считают вероятным, что королевский клуб сумеет отыграться и пройти в полуфинал. Коэффициент на это событие составляет 8.00. На проход «Арсенала» предлагают 1.08. От встречи ждут хорошей результативности (тотал больше 2.5 — 1.66) и голов в те и другие ворота («обе забьют — да» — 1.62).