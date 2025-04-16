Матч «Реал» Мадрид — «Арсенал» 16 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

После разгрома в первой игре от «Реала» ждут попытки камбэка. На победу хозяев в мадридском матче можно поставить с коэффициентом 1.92. Еще один выигрыш «Арсенала» оценен коэффициентом 4.00, на ничью можно поставить за 3.90. При этом букмекеры не считают вероятным, что королевский клуб сумеет отыграться и пройти в полуфинал. Коэффициент на это событие составляет 8.00. На проход «Арсенала» предлагают 1.08. От встречи ждут хорошей результативности (тотал больше 2.5 — 1.66) и голов в те и другие ворота («обе забьют — да» — 1.62).