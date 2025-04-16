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Перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене выступит Linkin Park

Как сообщается в аккаунте турнира в социальных сетях, американская рок-группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Группа Linkin Park исполнит песни из прежних альбомов и из нового From Zero, а также представит специальный ремикс для Лиги чемпионов. Linkin Park в сентябре 2024 года объявил о возвращении на сцену в обновленном составе. Linkin Park на семь лет прекратила концертную и музыкальную деятельность в 2017-м после самоубийства вокалиста Честера Беннингтона. Новой вокалисткой группы стала Эмили Армстронг.

Финальный матч турнира пройдет 31 мая 2025 года. Это будет первый финал Лиги чемпионов, проведенной в новом формате без группового этапа. Стадион «Альянц Арена» примет финал Лиги чемпионов во второй раз. Матч станет девятым финалом главного европейского клубного футбольного турнира, который состоится в Германии.

На финальном матче турнира в прошлом году, который прошел в Лондоне на «Уэмбли» и завершился победой мадридского «Реала», выступил Ленни Кравиц.