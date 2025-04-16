Перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене выступит Linkin Park

Группа Linkin Park исполнит песни из прежних альбомов и из нового From Zero, а также представит специальный ремикс для Лиги чемпионов. Linkin Park в сентябре 2024 года объявил о возвращении на сцену в обновленном составе. Linkin Park на семь лет прекратила концертную и музыкальную деятельность в 2017-м после самоубийства вокалиста Честера Беннингтона. Новой вокалисткой группы стала Эмили Армстронг.