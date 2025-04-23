Головин высказался об отказе украинского вратаря пожать ему руку

«В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать. Перед вторым же матчем я подумал: “Ну мало ли, может, человек все-таки захочет руку пожать”. Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил — я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет — значит не хочет. Никаких проблем», — рассказал Головин.