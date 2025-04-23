Головин высказался об отказе украинского вратаря пожать ему руку

«Монако» и «Бенфика» трижды играли между собой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — в ноябре на общем этапе и в феврале в стыковых матчах за право сыграть в ⅛ финала турнира. Дважды перед началом матчей Трубин отказывался от рукопожатия с Головиным.
«В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать. Перед вторым же матчем я подумал: “Ну мало ли, может, человек все-таки захочет руку пожать”. Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил — я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет — значит не хочет. Никаких проблем», — рассказал Головин.
В первой игре «Монако» проиграл со счетом 2:3, во второй — уступил 0:1, а в третьей сыграл вничью 3:3.
Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 24 очка. В субботу, 26 апреля, монегаски на выезде сыграют с «Гавром». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.