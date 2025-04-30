Лидер «ПСЖ» может пропустить ответную встречу ЛЧ с «Арсеналом»

Напомним, «ПСЖ» на выезде обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:0. Гол на 4-й минуте забил нападающий парижан Усман Дембеле с передачи форварда Хвичи Кварацхелии. Дембеле повторил рекорд Мбаппе по количеству результативных действий за один сезон ЛЧ. Он набрал 11 очков по системе «гол+пас».
Дембеле не смог доиграть матч из-за повреждения и покинул поле на 70-й минуте.
«Я ничего не знаю пока. Медицинские тесты пройдут завтра. Это ничего серьезного, довольно легкая травма, но есть сомнения по поводу участия в ответном матче. Травма похожа на повреждение подколенного сухожилия», — приводит слова главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике RMC Sport.
В текущем сезоне Усман Дембеле провел за парижан 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 гола и сделал 12 результативных передач.
«ПСЖ» впервые обыграл «Арсенал» в Лиге чемпионов. Ранее в ЛЧ команды встречались трижды. Два раза — на групповом этапе турнира сезона-2016/2017. Обе этих игры завершились вничью. Минувшей осенью «Арсенал» одержал победу над «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Ответная встреча между командами пройдет в Париже 7 мая.
Микель Артета
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
4′
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
43′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
10′
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
90′
53
Итан Нванери
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
44′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
76′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
46′
89′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
70′
29
Брэдли Барколя
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
1
3
Угловые
1
15
Фолы
15
4
Офсайды
1
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти