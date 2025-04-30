Лидер «ПСЖ» может пропустить ответную встречу ЛЧ с «Арсеналом»

«Я ничего не знаю пока. Медицинские тесты пройдут завтра. Это ничего серьезного, довольно легкая травма, но есть сомнения по поводу участия в ответном матче. Травма похожа на повреждение подколенного сухожилия», — приводит слова главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике RMC Sport.