Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 21 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Сам факт, что два английских клуба добрались до решающего матча второго по значимости еврокубка, не удивляет. Перед началом сезона это считалось бы вполне реальным раскладом. Но финал, в котором за престижный европейский трофей и прилагающуюся к нему путевку в Лигу чемпионов, сразятся 17-я и 16-я команды в таблице АПЛ, многие назвали абсурдным. Тем не менее, переживающие кризис на внутренней арене гранды английского футбола сумели пройти весь путь, начиная с общего этапа Лиги Европы, где «МЮ» занял третье место в таблице, а «Тоттенхэм» — четвертое.
В плей-офф подопечные португальца Рубена Аморима из Манчестера преодолели барьеры в лице «Реал Сосьедад» (1:1, 4:1), «Лиона» (2:2, 5:4) и «Атлетика» на домашнем стадионе которого пройдет финал (3:0, 4:1). Столичный клуб под руководством австралийского тренера Энджа Постекоглу последовательно справился с «АЗ Алкмаром» (0:1, 3:1), «Айнтрахтом» из Франкфурта (1:1, 1:0) и норвежским клубом «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги Европы вы можете найти здесь.
«Тоттенхэм» не выигрывал европейские кубки с 1984 года, тогда лондонцы одолели в финале Кубка УЕФА бельгийский «Андерлехт». Один раз «шпоры» добрались до финала Лиги чемпионов в 2018 году, но уступили в решающей игре «Ливерпулю». У «МЮ» успехов в Европе больше, как и недавних достижений собственно в Лиге Европы. В 2017 году «красные дьяволы» обыграли в финале турнира голландский «Аякс», а в 2021 году также добрались до финала, но потерпели неудачу в сверхдолгой серии пенальти с испанским «Вильярреалом» (1:1, 10:11 по пенальти).
Явного фаворита у финала нет, но победа «Манчестер Юнайтед» более вероятна. На то, что трофей достанется «МЮ», принимают ставки с коэффициентом 1,71, а на успех «Тоттенхэма» — 2,20. Коэффициент на победу манкунианцев в основное время матча — 2,36. Лондонцев — 3,30. И только в случае серии пенальти шансы оцениваются поровну: коэффициент на это событие — 13,0. Букмекеры не ждут большого числа забитых мячей. Коэффициент на тотал меньше 2.5 — 1,84. Больше 2.5 — 2,01. При этом вероятность, что соперники обменяются голами, выше, чем что кто-то победит с сухим счетом: 1,77 против 2,03.