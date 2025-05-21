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22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
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3.45
X
3.40
П2
2.32
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Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 21 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 21 мая, в финальном матче Лиги Европы УЕФА в испанском Бильбао встретятся два клуба из Англии: лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 22:00 мск и пройдет на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Главный арбитр встречи — Феликс Цвайер (Германия). Игру «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

Сам факт, что два английских клуба добрались до решающего матча второго по значимости еврокубка, не удивляет. Перед началом сезона это считалось бы вполне реальным раскладом. Но финал, в котором за престижный европейский трофей и прилагающуюся к нему путевку в Лигу чемпионов, сразятся 17-я и 16-я команды в таблице АПЛ, многие назвали абсурдным. Тем не менее, переживающие кризис на внутренней арене гранды английского футбола сумели пройти весь путь, начиная с общего этапа Лиги Европы, где «МЮ» занял третье место в таблице, а «Тоттенхэм» — четвертое.

В плей-офф подопечные португальца Рубена Аморима из Манчестера преодолели барьеры в лице «Реал Сосьедад» (1:1, 4:1), «Лиона» (2:2, 5:4) и «Атлетика» на домашнем стадионе которого пройдет финал (3:0, 4:1). Столичный клуб под руководством австралийского тренера Энджа Постекоглу последовательно справился с «АЗ Алкмаром» (0:1, 3:1), «Айнтрахтом» из Франкфурта (1:1, 1:0) и норвежским клубом «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).

Результаты прошедших матчей и расписание Лиги Европы вы можете найти здесь.

«Тоттенхэм» не выигрывал европейские кубки с 1984 года, тогда лондонцы одолели в финале Кубка УЕФА бельгийский «Андерлехт». Один раз «шпоры» добрались до финала Лиги чемпионов в 2018 году, но уступили в решающей игре «Ливерпулю». У «МЮ» успехов в Европе больше, как и недавних достижений собственно в Лиге Европы. В 2017 году «красные дьяволы» обыграли в финале турнира голландский «Аякс», а в 2021 году также добрались до финала, но потерпели неудачу в сверхдолгой серии пенальти с испанским «Вильярреалом» (1:1, 10:11 по пенальти).

Явного фаворита у финала нет, но победа «Манчестер Юнайтед» более вероятна. На то, что трофей достанется «МЮ», принимают ставки с коэффициентом 1,71, а на успех «Тоттенхэма» — 2,20. Коэффициент на победу манкунианцев в основное время матча — 2,36. Лондонцев — 3,30. И только в случае серии пенальти шансы оцениваются поровну: коэффициент на это событие — 13,0. Букмекеры не ждут большого числа забитых мячей. Коэффициент на тотал меньше 2.5 — 1,84. Больше 2.5 — 2,01. При этом вероятность, что соперники обменяются голами, выше, чем что кто-то победит с сухим счетом: 1,77 против 2,03.