Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 21 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Тоттенхэм» не выигрывал европейские кубки с 1984 года, тогда лондонцы одолели в финале Кубка УЕФА бельгийский «Андерлехт». Один раз «шпоры» добрались до финала Лиги чемпионов в 2018 году, но уступили в решающей игре «Ливерпулю». У «МЮ» успехов в Европе больше, как и недавних достижений собственно в Лиге Европы. В 2017 году «красные дьяволы» обыграли в финале турнира голландский «Аякс», а в 2021 году также добрались до финала, но потерпели неудачу в сверхдолгой серии пенальти с испанским «Вильярреалом» (1:1, 10:11 по пенальти).