Фанаты «Тоттенхэма» и «МЮ» подрались перед финалом Лиги Европы

Стычка между болельщиками произошла во вторник вечером в Сан-Себастьяне, расположенном в часе езды от Бильбао, где сегодня пройдет решающий матч турнира.
По словам свидетелей, конфликт начался с разговора на повышенных тонах и взаимных оскорблений между двумя группами болельщиков. Один из участников конфликта ударил фаната команды-соперника, после чего конфликт перерос в массовую драку. Фанаты использовали уличные столы, стулья, стаканы и мусорные баки.
Вскоре на место прибыла местная полиция, которая смогла взять ситуацию под контроль. Нескольким пострадавшим оказали медицинскую помощь без последующей госпитализации.
Финал Лиги Европы начнется в 22.00 по московскому времени.