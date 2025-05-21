Фанаты «Тоттенхэма» и «МЮ» подрались перед финалом Лиги Европы

По словам свидетелей, конфликт начался с разговора на повышенных тонах и взаимных оскорблений между двумя группами болельщиков. Один из участников конфликта ударил фаната команды-соперника, после чего конфликт перерос в массовую драку. Фанаты использовали уличные столы, стулья, стаканы и мусорные баки.