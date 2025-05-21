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Фанаты «Тоттенхэма» и «МЮ» подрались перед финалом Лиги Европы

Фанаты «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» устроили беспорядки перед финалом Лиги Европы. Об этом сообщает El Diario Vasco.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Стычка между болельщиками произошла во вторник вечером в Сан-Себастьяне, расположенном в часе езды от Бильбао, где сегодня пройдет решающий матч турнира.

По словам свидетелей, конфликт начался с разговора на повышенных тонах и взаимных оскорблений между двумя группами болельщиков. Один из участников конфликта ударил фаната команды-соперника, после чего конфликт перерос в массовую драку. Фанаты использовали уличные столы, стулья, стаканы и мусорные баки.

Вскоре на место прибыла местная полиция, которая смогла взять ситуацию под контроль. Нескольким пострадавшим оказали медицинскую помощь без последующей госпитализации.

Финал Лиги Европы начнется в 22.00 по московскому времени.

Футбол. Еврокубки
21.05
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.38
П2
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