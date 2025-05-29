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«Мне надоело двигаться назад». Палмер о победе в Лиге конференций

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1) в финале Лиги конференций. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

К 65-й минуте лондонцы уступали со счетом 0:1, но затем забили четыре безответных гола. Палмер поучаствовал в двух первых мячах, отметившись голевыми передачами. 23-летний англичанин был признан лучшим игроком матча.

«Во втором тайме мы увеличили темп и вложились в то, чтобы заиграть лучше. Мне надоело двигаться с мячом только назад или поперек поля. Если говорить о первом голе, то я увидел имеющееся пространство и заметил забег Энцо. Во втором случае все было похоже. Думаю, мы снова проявили крепкий характер. Наш камбэк это подтверждает», — сказал Палмер.

В завершившемся розыгрыше Лиги конференций Палмер провел шесть матчей и отметился тремя голевыми передачами.

«Челси» стал первым клубом в истории, которому удалось выиграть все клубные турниры УЕФА: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, упраздненный в 1999 году.

Бетис
1:4
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Лига конференций, Финал
28.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Tarczynski Arena
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Голы
Бетис
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Челси
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
Составы команд
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти