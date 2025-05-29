«Мне надоело двигаться назад». Палмер о победе в Лиге конференций

«Во втором тайме мы увеличили темп и вложились в то, чтобы заиграть лучше. Мне надоело двигаться с мячом только назад или поперек поля. Если говорить о первом голе, то я увидел имеющееся пространство и заметил забег Энцо. Во втором случае все было похоже. Думаю, мы снова проявили крепкий характер. Наш камбэк это подтверждает», — сказал Палмер.