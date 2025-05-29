Отстраненный за допинг украинец получил медаль Лиги конференций

Накануне лондонцы разгромили «Бетис» (4:1) и впервые в истории стали победителями турнира. 24-летний украинец присутствовал на стадионе, а после игры присоединился к команде и отпраздновал с ней еврокубковый успех.
В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик отстранен из-за нарушения антидопинговых правил. Сообщалось, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Ему грозит дисквалификация на срок до четырех лет.
В завершившемся розыгрыше Лиги конференций Мудрик провел шесть матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев.
Всего Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года. Последний раз он выходил на поле 28 ноября в выездной игре Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти