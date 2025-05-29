Отстраненный за допинг украинец получил медаль Лиги конференций

Всего Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года. Последний раз он выходил на поле 28 ноября в выездной игре Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).