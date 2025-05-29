Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.50
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.11

Отстраненный за допинг украинец получил медаль Лиги конференций

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик получил медаль за победу в Лиге конференций. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне лондонцы разгромили «Бетис» (4:1) и впервые в истории стали победителями турнира. 24-летний украинец присутствовал на стадионе, а после игры присоединился к команде и отпраздновал с ней еврокубковый успех.

В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик отстранен из-за нарушения антидопинговых правил. Сообщалось, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Ему грозит дисквалификация на срок до четырех лет.

В завершившемся розыгрыше Лиги конференций Мудрик провел шесть матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев.

Всего Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года. Последний раз он выходил на поле 28 ноября в выездной игре Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).

Бетис
1:4
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Лига конференций, Финал
28.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Tarczynski Arena
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Голы
Бетис
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Челси
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
Составы команд
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти