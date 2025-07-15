Квалификация ЛЧ, ЧМ по водным видам спорта, Летняя лига НБА: что смотреть сегодня

В Сингапуре будут разыграны первые медали на чемпионате мира по водным видам спорта среди мужчин. Комплект наград будет разыгран в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров. Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе. В состав мужской команды входят Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин. Действующим олимпийским чемпионом на этой дистанции является венгр Криштоф Рашовски. Он же победила и на последнем чемпионате мира в Дохе.