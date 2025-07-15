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Квалификация ЛЧ, ЧМ по водным видам спорта, Летняя лига НБА: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях вторника, 15 июля, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: adidas

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд. «Кайрат» — «Олимпия» и «Будучность» — «Ноа»

18:00 и 22:00. Где смотреть: Okko.

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов сойдутся чемпионы Казахстана и Словении. На прошлой неделе встреча в Любляне завершилась вничью — 1:1. Главным героем матча недельной давности можно считать юного форварда алматинского клуба Дастана Сатпаева. 16-летний нападающий, права на которого уже принадлежат лондонскому «Челси», стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. Желто-черные считаются фаворитом матча, который проведут на домашнем стадионе, но «Олимпия» — совсем не простой соперник. Сможет ли «Кайрат» выйти во второй раунд квалификации?

В первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Ноа» обыграл дома «Будучность» из Черногории со счетом 1:0. Теперь чемпионам Армении нужно не уступить на выезде в Подгорице. В 2024 году «Ноа» сенсационно квалифицировался в основной этап Лиги конференций УЕФА, обыграв греческий АЕК, словацкий «Ружомберок», албанскую «Шкендию» и «Слима Уондерерс» из Мальты.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 10 км (мужчины)

03:00 (в ночь на среду). Где смотреть: «Матч ТВ».

В Сингапуре будут разыграны первые медали на чемпионате мира по водным видам спорта среди мужчин. Комплект наград будет разыгран в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров. Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе. В состав мужской команды входят Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин. Действующим олимпийским чемпионом на этой дистанции является венгр Криштоф Рашовски. Он же победила и на последнем чемпионате мира в Дохе.

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Казани, но в 2023 году его перенесли в Сингапур. Заплывы пройдут в акватории острова Сентоса. Год назад там произошла экологическая катастрофа — после столкновения танкера с буксиром в воду попало около 400 тонн нефтепродуктов. Накануне женский заплыв на той же дистанции был перенесен из-за качества воды.

Летняя лига НБА. «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс»

01:00 (в ночь на среду). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В Парадайсе, пригороде Лас-Вегаса, проходят матчи Летней лиги НБА. «Бруклин Нетс», за который играет российский защитник Егор Демин, потерпел два поражения подряд и намерен прервать эту серию. Для Демина турнир является прекрасным шансом доказать тренеру и руководителям клуба свою готовность играть в сильнейшей лиге мира. Демин этим летом был выбран под 8-м номером на драфте НБА — это самый высокий пик в истории, под которым когда-либо выбирали баскетболистов из России.

«Нью-Йорк Никс» провел очень неплохой сезон. В плей-офф клуб дошел до финала Восточной конференции, где в 6 матчах уступил «Индиане». В межсезонье «Нью-Йорк Никс» сменили главного тренера — вместо Тома Тибодо командой будет руководить Майк Браун, который дважды признавался лучшим тренером сезона в НБА и четыре раза побеждал в плей-офф в качестве ассистента главного тренера.

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